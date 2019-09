La Semana Gastronómica, oportunidad para sumar ventas y posicionar productos

Restaurantes de la ciudad de Córdoba participan de la iniciativa organizada por la Municipalidad de Córdoba y Circuito Gastronómico. Ofrecen comidas clásicas a precios promocionales. Las estrategias de los protagonistas para morigerar la caída del consumo y las crisis particulares del rubro

Restaurantes de Córdoba, junto a la Municipalidad de Córdoba y Circuito Gastronómico, celebran la Octava Semana Gastronómica 2019, una oportunidad para posicionar sus platos clásicos, para dinamizar las ventas y para fortalecer vínculos entre las entidades.

Así lo confirmaron a Comercio y Justicia algunos referentes propietarios de reconocidos restaurantes de Córdoba, quienes en la ocasión revelaron las estrategias empleadas para enfrentar la actual crisis de consumo y las desavenencias particulares de cada uno y del rubro en general.

También reconocieron algunos, que el rubro gastronómico no se ha visto tan “duramente” impactado por la crisis como otros sectores, quizás porque la gente “sigue saliendo por una cuestión de necesidad de distracción”, según opinó el dueño de San Honorato, Esteban Picolotti.

“A nosotros nos ha afectado un poco por los costos, no por la demanda, que comparativamente está igual que el año pasado y con una rentabilidad parecida, en tanto hemos podido trasladar algunos precios, no todos”, aclaró.

En su caso, el ticket promedio de gasto, sin bebida, oscila $800 y $900, según precisó Picolotti, quien recordó que su performance positiva en este contexto está sujeta a que durante la semana reciben muchos comensales del segmento corporativo, que lo eligen para sus reuniones de negocios

En cuanto a la Semana Gastronómica, Picolotti indicó que por política no realizan promociones ni descuentos, pero se suman con menúes especiales, que en este caso, proponen la degustación de pastas rellenas a la plancha, un plato inventado por ellos hace 12 años (más información www.sanhonorato.com.ar)

Por su parte, Guillermo Omega, de Gran Vadori, explicó que si bien la crisis del consumo afecta al rubro “porque lo primero que se restringe son los gastos que no son necesarios”, en su caso, el mayor impacto lo han recibido años atrás con la aplicación de la ordenanza de alcoholemia cero, que los obligó a cambiar de estrategia en búsqueda de estabilidad.

“Con la actual crisis nos hemos visto afectados porque se necesita de un monto importante para salir a comer, y además, tenemos que traer la gente hasta acá (Falda del Carmen) lo que implica nafta y peaje; no obstante no ha sido de mayor magnitud porque lo hemos ido revirtiendo con los precios,es decir, aguantando. No trasladamos las subas a los precios porque preferimos tener el restaurante lleno los sábados y los domingos, y la gente nos sigue eligiendo”, dijo.

Además, hace un par de años y por efectos de la norma municipal, dejaron de abrir por las noches, salvo en temporada alta, y se abrieron al segmento de eventos empresariales y sociales. “Nos hemos acomodado de esa manera y hemos descubierto la otra pata del negocio”, apuntó.

Con relación a la Semana Gastronómica, acompañan desde siempre a los organizadores y en esta ocasión, con el plato clásico en promoción, “la costilla braseada en horno a leña”. Omega valoró la iniciativa en este contexto, porque ayuda a reactivar las ventas y a promocionar la gastronomía local.

Entre las promociones de esta semana, los platos con carne y postre, oscilan $700 y las pastas, también con postres, en $470 ( más información www.granvadori.com.ar )

Por su parte, Pedro Ludicello, dueño de Pizzería Don Luis, reivindicó este tipo de eventos que se realizan en conjunto para difundir la gastronomía y posicionar, en su caso, a la pizza que está perdiendo lugar en relación a otros platos como el sushi, los tacos mexicanos y la hamburguesa. “Apoyamos todos los eventos porque es muy bueno, de manera individual no sirve y en conjunto es muy importante” dijo, quien también es miembro de la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (Appyce)

Por su parte, reconoció una baja de ventas de alrededor de 15%, la que han podido compensar gracias a las ventas por delivery, estrategia elegida para lograr estabilidad.

El abanico semanal

La Semana Gastronómica comenzó el lunes 16 y se extiende hasta el 22. El lunes y martes hubo 2×1 en “platos clásicos” y hoy miércoles hay 30% de descuento en mesas que consuman los platos clásicos seleccionados.

Además de los mencionados, participan otros restaurantes como Albufera (Rafael Núñez 3912), Rancho Grande (Rafael Núñez 4142), Pepecito (Gauss 5500), Panicafé (Rafael Núñez 4385), El Chiringuito (Recta Martinoli 8074), Mundano Street Food (República de China 1420), La Comarca (Mariano Fragueiro 1580), Valdés Marisquería y Restó (Urquiza 1894), Lo de Villalpando General Paz (25 de mayo 1186), Paseo Kermés (25 de Mayo 1045), Le Marine Marisquería & Restó (Elías Yofre 917), Lo de Villalpando Ruta 20 (Fuerza Aérea 1715), entre otros.