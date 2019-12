Home > Negocios > La nueva preocupación: no perder mercado por la brecha tecnológica

Todos buscan entender cómo funciona la industria 4.0, con procesos mediados por la tecnología. En Córdoba se avanza directamente en talleres de intercambio. La segunda edición de un hackathon temático se llevó a cabo en Famaf y el Gobierno expresó allí su visión.

Por Javier De Pascuale – jdepascuale@comercioyjusticia.info

La Industria 4.0 y el conocimiento en la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo fue uno de los ejes centrales de debate de la 25ª Conferencia Industrial que desarrolló el jueves pasado la Unión Industrial Argentina (UIA) en Parque Norte, ciudad de Buenos Aires. El mismo tema convocó a industriales, desarrolladores, integradores, científicos y estudiantes la semana pasada en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (Famaf) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en el marco de un nuevo Hackatón Industria 4.0 de Córdoba.

La consultora Deloitte plantea que este nuevo concepto 4.0 “implica la promesa de una nueva revolución que combina técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías inteligentes que se integrarán en las organizaciones, las personas y los activos”.

Explica que “esta revolución está marcada por la aparición de nuevas tecnologías como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología y el Internet of Things (IoT), entre otros. Las organizaciones deben identificar las tecnologías que mejor satisfacen sus necesidades para invertir en ellas. Si las empresas no comprenden los cambios y oportunidades que trae consigo la Industria 4.0, corren el riesgo de perder cuota de mercado”, subraya la consultora.

En la línea precisamente de no perder negocios, de acortar la brecha tecnológica y de adaptarse a la nueva forma como se hacen los negocios en tiempos de la cuarta revolución tecnológica, que industriales de todo el país y de Córdoba en particular buscan propiciar espacios adonde entender estos procesos y aprenderlos, llevándolos a cabo en la práctica.

“Es por eso que realizamos hoy este segundo hackatón Industria 4.0 de Córdoba. Notamos que hay una generación de industriales que está dispuesta a buscar soluciones en diálogo con el medio tecnológico. Por supuesto, se observa que las crisis que estuvimos atravesando ralentiza estos procesos, pero también vemos que de a poco se va entendiendo el concepto de innovación abierta en la industria local. Es algo que venimos trabajando con los industriales, la innovación como un eje fundamental de competitividad. De alguna forma, potenciar estos eventos hace que los industriales vean que impulsar la innovación abierta es uno de los modelos para el desarrollo”, expresó al respecto Pablo De Chiara, secretario de Industria de la Provincia, en el marco de la actividad realizada la pasada semana en la Famaf.

El mundo se acerca a la supremacía digital: el momento en que la economía digital supera en tamaño a la economía no-digital. Según la consultora IDC, el crecimiento de TI (hardware, software, servicios) en 2019 será de 1,3% y se acelerará en 2020 a 4,8%.

Córdoba “tiene una matriz productiva compuesta esencialmente por pymes que tienen que ‘patear el córner y salir a cabecear’. Tienen que estar en todo y cuando la situación económica está tan mal, uno lo que menos piensa es en estas cosas. Pero vemos un industrial bastante ávido de explorar estas alternativas. Sobre todo porque brindan competitividad a largo plazo”, precisó De Chiara, conocedor de primera mano de la cuestión al provenir del Clúster Córdoba Technology.

En rigor, se trata de un camino que la industria ya comenzó a recorrer, no sólo la digitalización o la automatización de procesos sino también la decisión de incorporar la tecnologización en forma integral, en todos los procesos de la gestión y especialmente en la relación con clientes y proveedores.

“En mayor o menor medida la industria lo viene realizando. Dependiendo de la vertical sectorial, según el sector de que se trate la irrupción de la tecnología se viene realizando de manera bastante fuerte. Aunque depende del sector, lo que sí está cada vez más claro es que es algo que está pasando hoy en el mundo. No es una opción incorporar tecnología en las empresas, es una obligación y también la innovación”, al decir del funcionario.

“Por eso entendemos que esta última, que viene de la mano de la digitalización, se realiza fundamentalmente en estos eventos en los que la gente está mirando la industria desde fuera. De este modo, ve problemáticas que desde dentro no se observan necesariamente y esto es un fenómeno que se da en todo el mundo, donde se busca crear equipos de alta creatividad y muy innovadores, sobre todo pequeños, y así encontrarles solución a problemas que dentro de la industria no llegan a resolverse, aunque sean pequeños”, agregó De Chiara en el Hackathon Industria 4.0 Córdoba, el martes de la pasada semana.