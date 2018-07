Indumentaria: liquidaciones de invierno desnudan crítica situación del sector

La ropa se vende con descuentos anticipados y de hasta 50%. Lejos de reactivar las ventas, según voceros del rubro, sirven sólo para “mantener estructura y recuperar la inversión en stock”. Algunas fábricas han despedido 20% de personal y otras marcas alertan sobre posibles quiebras con convocatoria de acreedores

Por Laura Pantoja – lpantoja@comercioyjusticia.info

Las liquidaciones de invierno en los comercios de indumentaria se han anticipado en muchos casos y con descuentos de precios de hasta 50%, porcentajes que en años anteriores se implementaban en los períodos finales de las temporadas.

No obstante, en esta ocasión la novedad no es ésa, ni mucho menos el aluvión de las ventas en sintonía con las promociones sino la situación “crítica” del sector que se desnuda detrás de las gráficas y carteles.

“Las ventas en relación al año pasado han caído más de 40%, y el sector atraviesa situaciones complicadas en donde la fuente laboral está comprometida”, advierte la marca de indumentaria Bando, con seis locales de venta al público, tres en la ciudad de Córdoba y otros tres en el interior provincial.

“Las liquidaciones traccionan bien, ayudan a aumentar el flujo de las ventas pero sólo sirven para mantener las estructuras y tratar de conservar la fuente de empleo. No salvan de la gran caída de rentabilidad que estamos teniendo por la pérdida de ventas y los aumentos de los costos”, agregó.

Por su parte, el dueño de otra marca de indumentaria de Córdoba, que prefirió no dar su nombre, fue mucho más duro y anticipó que la situación es “muy compleja” y que por más esfuerzo que hagan los dueños de las marcas por absorber costos, “no pueden sostener estructuras. Es así”, dijo y agregó que ya hay “algunas marcas en riesgo de convocatoria de acreedores”, así como otras fábricas de indumentaria que ya han reducido hasta 20% su personal.

En ese sentido, reconoció que en cuanto a facturación, la cadena mantiene los mismo niveles que el año pasado, lo que da cuenta de una baja del volumen de ventas mayor a 25%.

“Las liquidaciones y las ventas de ahora son ficticias, sólo sirven para recuperar la inversión. Hay que pensar que compramos stock de indumentaria hace seis meses y que lo estamos vendiendo prácticamente al costo”, añadió.

Aunque lejos de igualar o recuperar ventas, el comerciante destacó el efecto positivo de las liquidaciones en esta ocasión. “Sirven para eso, para tener líquido”, dijo, es decir, “ingresa más flujo de plata”, disparó, y agregó que representan una buena oportunidad de compra para el consumidor, que “hoy sólo está motivado por precios”, en un contexto de vacaciones, con el medio aguinaldo recibido y en un marco de clima frío que obliga a aprovechar las ofertas en materia de abrigo.

El comerciante, capaz de medir la temperatura del sector en sus más de 40 locales de indumentaria para jóvenes, aclaró que en su red de comercios las liquidaciones comenzaron con 30% de descuento, en vista de que han conservado los precios de las prendas, aun en el momento de mayor devaluación cuando toda su competencia los había remarcado.

Por su parte, el representante de Bando indicó que mientras en años anteriores las ofertas comenzaban de manera gradual, primero 15%, luego 20% y por último 50%, este año, la premura por “vender”, indujo a que muchos comerciantes comenzaran directamente con descuentos de 50%, e incluso, en forma anticipada, días después del Día del Padre, momento en que se produjo una caída en ventas superior a seis por ciento en comparación con el mismo período de 2017.