El Volt será revolucionario y barato: permite amortizar inversión en 6 años

Su versión base costaría menos de 20 mil dólares pero sus costos de uso y mantenimiento son 90%

inferiores a los de un auto tradicional. Ese ahorro supera los cien mil pesos anuales. En su versión tope de gama está preparado para conducción autónoma

Por Javier De Pascuale –jdepascuale@comercioyjusticia.info

Volt Motors, junto con Nissan – una de las dos nuevas terminales automotrices radicadas en Córdoba-, presentará esta tarde en su sede de Ciudad Empresaria la producción en serie de dos vehículos eléctricos de diseño y producción totalmente nacionales: el city car Volt e1 y el utilitario Volt w1.

Ambos expresan la irrupción en Argentina de los primeros autos eléctricos de producción nacional, así como la llegada al mercado argentino de tecnología preparada para la conducción autónoma, esto es sin conductor humano, una vez que la infraestructura ciudadana de tránsito esté provista de señal de acceso a la “nube” sin interupciones ni cortes.

De hecho, son varias las “revoluciones” que aportan los desarrollos de Volt Motors al mercado automotriz nacional, que van en línea con los aportes que esta empresa ha realizado anteriormente a la tecnología aérea y aeroespacial.

En el eje de las novedades está todo el equipamiento que acompaña al nuevo vehículo, así como la eficiencia de su tecnología, sin contar con el aporte al cuidado del ambiente.

Por supuesto, al ser completamente eléctricos los vehículos tienen impacto cero en la contaminación ciudadana. Su estructura con aportes de fibra de carbono, kevlar y resinas plásticas (para hacerlos más livianos al tiempo que resistentes) es única para el mercado de autos en serie existente en el país, para el segmento que ocuparán estos vehículos.

Y en cuanto al equipamiento, siguen la misma línea de novedad: además de navegador satelital, en su versión tope de gama dispondrá de head up display, que es la proyección de los instrumentales en el parabrisas (algo que se utiliza en aviones), cámara 360º con efecto “vuelo de pájaro” (visión contextual, con encendido remoto mediante una app) y ocho sensores que captan todo lo que sucede a su alrededor y que, con la computadora conectada a la nube, son la base para un futuro software de conducción autónoma una vez que se den las condiciones y las homologaciones para esa alternativa, que exige además homologaciones y autorizaciones que no existen en el país.

La empresa se reservó para hoy la confirmación del elemento crucial en la línea de novedades que presenta el Volt citycar: su precio. Ayer, en diálogo con este diario, el CEO de la firma, Daniel Parodi, anticipó que “rondará 20 mi dólares”, lo que lo ubica en competencia con vehículos de categoría C, generalmente con más volumen interior, de baúl (el Volt vendrá con un espacio pequeño de 650 litros) y potencia, aunque sin el equipamiento y la tecnología del Volt.

Como inversión, tomada en términos anuales o plurianuales, los nuevos autos eléctricos de diseño cordobés ofrecen una ventaja incontrastable respecto de los tradicionales, que se potencia en el caso del utilitario Volt w1: el notable ahorro en los gastos de uso y mantenimiento. “Es de 90%”, confirma Parodi y, con números en la mano, precisa que realizando 50 kilómetros diarios en uso todo el año, da una diferencia de ambos costos (uso operativo y mantenimiento) del orden de 125 mil pesos anuales. Si es así, en sólo seis años se recupera el total de la inversión necesaria para la compra (si el precio fuere efectivamente 20 mil dólares), conservando un precio de reventa que, en el caso, es ganancia pura para el usuario.

Hoy se presenta su producción en serie. Se empezará a entregar en abril.