El comercio electrónico creció 76% y facturó $403 millones

Las ventas online en 2019 superaron los $403 millones y crecieron 76% con respecto a 2018. De esa manera superaron el porcentaje de inflación oficial de 53,8% en ese período.

Así lo confirmó el estudio anual que realiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) mediante la consultora Kantar Insights. Las categorías que más crecieron fueron cosmética y perfumería (118%), accesorios para vehículos (112%), y alimentos y bebidas (111%).

Estas cifras contrastan con las que muestra el consumo masivo, que en 2019 cayó 7,3% y sumó el cuarto año consecutivo de retroceso. Es por ello que cada vez más empresas y negocios optan por el canal de e-commerce como alternativa para lograr ventas que no se concretan en los espacios tradicionales.

Según el informe, en 2019 se sumaron más categorías al comercio electrónico que obtuvieron buenos comportamientos de ventas, como las de alimentos y bebidas y la de niños y videojuegos. La primera pasó del puesto 10 al 6 en cuanto a monto vendido entre 2018 y 2019, y la segunda ingresó entre los diez primeros rubros con más ventas.

A esto se sumó que, en 2019 el sector sumó 828.000 nuevos compradores, lo que elevó esa cifra 17,8 millones sobre un total de casi 21,1 millones de argentinos de 18 a 65 años con acceso a Internet.

Mayor exigencia

El estudio destaca que los compradores son cada vez más exigentes porque defienden su bolsillo a ultranza. La experiencia de compra es cada vez más “omnicanal”, es decir, que los usuarios buscan precio e información de producto on line, principalmente mediante el teléfono móvil. Cuatro de cada 10 personas buscó datos sobre el artículo o servicio de interés sólo por su teléfono móvil.

Actualmente, la frecuencia de compra es idéntica a la que se realiza offline. Seis de cada diez usuarios de Internet efectúan al menos una compra por mes en la web, en un promedio similar al que se observa en una tienda física.

El ticket promedio de la compra on line fue de $4.500 durante el año pasado, 55% más alto que el registrado en 2018. Si bien la comparación no es totalmente lineal, logró imponerse algo más de un punto por encima de la inflación.

“El canal on line tiene cada vez más peso en el off line en general. En tiempos de crisis el consumidor se vuelve más racional, y la electrónica le aporta mucho en ese momento”, dijo Gustavo Sambucetti, director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Por otra parte, 66% de los usuarios averigua qué precios y promociones están vigentes, 60% solicita información puntual y 42% indaga sobre la disponibilidad del producto. Luego, 35% pide información sobre el producto en cuestión y 37% se interesa por la tienda que vende de manera específica. No sólo busca en dónde se encuentra el local sino también si tiene un teléfono de contacto.

Preferencias