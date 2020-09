Sin confirmación oficial, una versión sostiene que identificaron el cuerpo de Facundo

Mientras esta tarde surgió una versión de que los restos esqueléticos hallados en un cangrejal de la zona de Vilarino pertenecen a Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años desaparecido desde el pasado 30 de abril, el Equipo Argentino de Antropología Forense, la madre y la jueza del caso sostuvieron que aun no hay información oficial.

La confirmación había surgido de fuentes de la investigación a la prensa, mientras que restan aún conocerse la fecha del deceso y la causa de la muerte. Según la Policía, el joven fue interceptado e infraccionado por agentes de las comisaría de la localidad de Mayor Buratovich por incumplir la cuarentena. La madre del joven de 22 años publicó también la foto del DNI de Facundo y dijo que esa foto figuraba en el contenido del teléfono celular de la policía Jana Curuhinca.

Los restos óseos hallados fueron llevados a Buenos Aires para ser sometido a una autopsia en el laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la ex ESMA. Tras trascender en la tarde de este lunes la información sobre la identificación de los restos, el EAAF aclaró que desde allí “no informamos resultados de ADN hasta no comunicar al juzgado y la familia y solo lo hacemos con su autorización” y señaló que “en este caso no hubo tal comunicación”.

En tanto, Cristina Castro, la madre del joven expresó por redes sociales que el resultado del ADN estará recién el día miércoles.

La Jueza Federal María Gabriela Marrón y uno de los abogados de la familia de Facundo, el doctor Leandro Aparicio, señalaron además que no existen reportes oficiales que acrediten la veracidad de esa información. “No hay ninguna confirmación oficial, al parecer el miércoles van a estar los resultados. No tenemos otra cosa”, Indicó Aparicio.