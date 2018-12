Se prevé que la Corte se pronuncie hoy contra el 2×1

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolverá hoy en la causa “Batalla, Rufino” sobre la constitucionalidad o no de la aplicación de la ley del “2×1” en las causas de delitos de lesa humanidad. Rufino fue personal civil de inteligencia del Destacamento 101 del Ejército Argentino y condenado a 13 años de prisión por “su complicidad en el genocidio” perpetrado durante la última dictadura militar.

Cuando en mayo de 2017 el Máximo Tribunal se pronunció a favor en una causa contra Luis Muiña, hubo masivas protestas contra esa decisión y el Congreso aprobó una ley que limita la aplicación del beneficio.

Según trascendió, la mayoría de jueces integrada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti votará en contra de la aplicación del “2×1” para estos casos. En rigor, el voto que modifica la postura adoptada por la Corte es el de Rosatti, cuya argumentación entonces apuntaba a un vacío legal que permitía interpretar que la ley penal más benigna no hacía distinción sobre el tipo de delitos del acusado.

Expectativa

“Esperamos que el 2×1 quede definitivamente sepultado”, dijo Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, y agregó que esa institución está “expectantes y con confianza” de que “los tres miembros de la Corte que no fueron a ese almuerzo con el Presidente”, Mauricio Macri, se expresen en contra de ese beneficio.

Para Carlotto, el presidente de la Corte (Rosenkrantz) “está aislado” en su postura a favor del 2×1, mientras que “no se sabe qué hará” Highton. “Espero que (el 2×1) no prospere porque sería un escándalo”, puntualizó y advirtió que en caso de que esto volviera a ocurrir “la reacción va a ser otra vez la misma: un rechazo total”. Además, se refirió a Rufino Batalla como un “criminal que no se arrepiente ni confiesa” y lo comparó con los otros “que en los tribunales dicen que volverían a hacer lo que hicieron”.