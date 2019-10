“Río Turbio”: prorrogaron preventiva de Julio de Vido

El Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) rechazó excarcelar al ex ministro de Planificación, Julio de Vido, y prorrogó su prisión preventiva por el plazo de seis meses, en la causa por presunta administración fraudulenta en Río Turbio, por la que perdió la libertad hace dos años, por orden del juez Luis Rodríguez.

El tribunal dictó el fallo por mayoría, integrada por los jueces José Antonio Michilini y Ricardo Basílico. Ambos magistrados entendieron que se mantienen los riesgos procesales para la causa que señaló la Cámara Federal cuando ordenó la detención y el desafuero de De Vido, en 2017; a saber: su capacidad de influir en el expediente.

En tanto, su par Adrián Grünber entendió que el ex ministro debía ser excarcelado. “Cabe aventurar que el juicio oral y público podría recién iniciarse en un tiempo superior al año -si no más- conforme lo indica la experiencia tribunalicia signada por una profusa sobrecarga de tareas”, argumentó.

Michilini y Basílico se pronunciaron en sintonía con lo reclamado por el fiscal Miguel Ángel Osorio, quien pidió que el ex funcionario siga detenido “el tiempo que sea necesario” para evaluar de manera exhaustiva si restan medidas de prueba que puedan ser entorpecidas.

A De Vido se le enrostra haber malversado 176 millones de pesos, pero hay una pericia en curso que podría elevar esa la cifra.

El ex ministro se encuentra en el Penal de Marcos Paz desde el 25 de octubre de 2017.

El año pasado fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión por la tragedia ferroviaria de Once, como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta.

Entre los expedientes que acumula figuran Skanska y Skanska II (vinculado a la brasileña Odebrecht), la pesquisa “Cuadernos”, la causa por presunta cartelización de la obra pública y los casos “Chatarra ferroviaria” y “Gas Licuado”.