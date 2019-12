Nisman: polémica por anuncios de Seguridad

El diputado nacional Luis Petri (UCR) señaló que las observaciones al peritaje sólo pueden ocurrir en el marco de la investigación judicial, no por decisión y voluntad de la titular de ese ministerio

Luego de que la ministra de Seguridad Sabina Frederic anunció que impulsará la revisión del

peritaje que determinó que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado, realizado por la Gendarmería Nacional (GN), el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la pesquisa, aclaró que no planea pedir un nuevo estudio.

Por su parte, el diputado nacional Luis Petri (UCR) criticó a Frederic y alertó: “Si hay desconocimiento del derecho y del funcionamiento de la Justicia, la ministra debe rectificar

inmediatamente sus dichos. Si, por el contrario, lo dijo a sabiendas, estamos ante una gravísima interferencia”, señaló.

El legislador enfatizó que las observaciones a la pericia sólo pueden

ocurrir en el marco de la investigación judicial, y no por decisión y voluntad de Frederic.

En tanto, el diputado macrista Waldo Wolff también criticó a Frederic.

Wolff, autor de un libro sobre el fiscal que denunció a la actual vicepresidente, valoró que la titular de Seguridad ignora “cómo funciona una república”.

“En cualquier república del mundo esto es un escándalo y es causal de pedido de renuncia a la ministra de Seguridad o de juicio político por interferir en otro poder del Estado de

manera flagrante”, añadió.

“Mínimamente el fiscal, la Asociación de Fiscales o incluso la Asociación de Magistrados deberían aunque sea llamarla por teléfono, y decirle: ‘Mirá, cómprate la Constitución Nacional, léela y charlá con algún amigo que haya estado en la gestión”, acotó.

Según concluyeron los expertos de GN y los que propuso la parte querellante, Nisman fue asesinado por dos personas y que la escena del crimen se modificó para simular un suicidio.

La última novedad relevante en la causa que instruye el fiscal Eduardo Taiano data de septiembre, cuando el agente le encomendó a la Policía Federal que revise las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de las torres Le Parc el fin de semana en el que apareció muerto Nisman, y que tome una captura de cada persona y de cada automóvil.

Nisman apareció muerto en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero con un tiro en la cabeza el 18 de enero de 2015, cuatro días después de haber denunciado a Cristina Fernández por el presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA.

El informe de la junta interdisciplinaria de Gendarmería Nacional, de 2017, fue el fundamento central

para dar por probado que fue víctima de un delito.

Gendarmería destacó aspectos que los peritos oficiales que revisaron el cuerpo -incluidos los del Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte- pasaron por alto. También discrepó con los resultados de una junta criminalística anterior, de la Policía Federal, que en junio de 2015 determinó que Nisman estaba solo y de pie cuando se disparó de frente al espejo.

Taiano y el juez Julián Ercolini sostuvieron que no había contradicción entre el informe de GN y el del Cuerpo Médico sino que la primera, con una mirada integral, llegó más lejos.

Segundo

El peritaje de Gendarmería fue el segundo que se hizo en la causa. El primero estuvo a cargo del Cuerpo Médico Forense y se hizo el mismo día que el fiscal fue hallado sin vida.

En esa oportunidad, los galenos afirmaron que no estaban en condiciones de concluir si se trató de un suicidio o un homicidio o si hubo otras personas en la escena. Lo propio determinó la junta criminalística de la Federal.

Ante ese resultado, Taiano pidió el trabajo interdisciplinario de Gendarmería. Diego Lagomarisno, procesado como partícipe necesario por haberle entregado al agente la pistola Bersa 22 de la que salió el disparo que terminó con su vida, quedó descartado como asesino por los peritos de GN, que ubicó el momento de la muerte entre las dos y las tres de la mañana, seis horas después de que el informático dejara el edificio.

También están procesados custodios del fiscal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.

Con la hipótesis del homicidio, el fiscal Taiano busca dar con el presunto autor material y el intelectual.