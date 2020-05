Los judiciales de Córdoba pararán 48 horas

La Asociación de Empleados del Poder Judicial de Córdoba realizará un paro de 48 horas el martes y miércoles próximos. La Comisión Directiva de AGEPJ convocó al paro contra La reforma jubilatoria y en reclamo por la deuda salarial –aún impaga- de 2019.

En el comunicado gremial también se ennumeran bajo el calificativo de “avances intolerables del Tribunal Superior sobre los derechos de los trabajadores judiciales” a la amenaza constante de bajas de contratos, deficientes condiciones de trabajo -agravadas por la irrupción del coronavirus- y la supresión de la feria de julio.

Según el gremio la medida se toma en este momento coincidiendo con la “relativa vuelta a la normalidad” de las sedes del interior provincial. Además advirtieron que no habrá un regreso pacífico a la actividad laboral –cuando la autoridad sanitaria lo decida- en la capital si el Tribunal Superior no da cumplimiento a los acuerdos salariales y no deja de “pretender avanzar sobre derechos laborales aprovechando las restricciones a la acción colectiva impuestas por la pandemia”.

El paro se realizará en toda la provincia y abarca a las modalidades presencial y del teletrabajo, indicando el gremio a los trabajadores que están desempeñándose bajo esa modalidad que durante esos dos días no se “logueen” ni contesten llamados o requerimientos de sus superiores.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó: “El consenso de los cuerpos orgánicos de AGEPJ es unánime en cuanto a que la mala fe y destrato del Tribunal Superior alcanza ya límites intolerables. Mientras una gran parte de la planta hace teletrabajo y numerosos compañeros y compañeras haciendo trabajo presencial le han puesto el cuerpo a la pandemia, el Tribunal Superior nos tiene con la amenaza constante de bajas de contratos, sigue sin cumplir con el aumento salarial de diciembre de 2019, acaba de suprimir la feria de julio de 2020 y las precarias condiciones de trabajo de muchas sedes y edificios sólo se han visto empeoradas por la irrupción del coronavirus.”