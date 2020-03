López de Foliñuk pidió que se impute a Ramón Mestre por la contaminación en Bajo Grande

La fiscal federal Graciela López de Filoñuk pidió que el ex intendente Ramón Mestre sea imputado por la contaminación en la planta de Bajo Grande.

La agente le enrostra no haber acatado leyes ambientales nacionales y la presunta comisión del delito incumplimiento de deberes.

La semana próxima, Mestre será convocado por Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal Número 3 , para declarar. Lo propio sucederá con ex funcionarios de su gestión.

La primera denuncia en contra del ex intendente fue promovida por el concejal Santiago Gómez,

en 2017.

Luego, un grupo de vecinos de Capilla de los Remedios y el Foro Ambiental Córdoba hicieron planteos similares.

En septiembre de 2018, Vaca Narvaja imputó a siete funcionarios municipales por infracción a la ley 24051 que, en su artículo 55 reprime con penas de cárcel y multa a quien, utilizando residuos, “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

En julio del año pasado, según un informe de Policía Ambiental de Córdoba, la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Bajo Grande volcaba líquidos cloacales sobre el río Suquía, contraviniendo los parámetros ambientales establecidos en el decreto provincial 847/2016.

Cabe recordar que el agua sigue su curso hasta la Laguna Mar Chiquita.

Poco después, en diciembre, Fabián López, Ministro de Servicios de la provincia, sostuvo que Bajo Grande “es uno de los mayores focos de contaminación del país”.

El intendente Martín Llaryora declaró la emergencia sanitaria y ambiental a poco de asumir su cargo y anunció inversiones en Bajo Grande, para combinar el funcionamiento de dos plantas de tratamiento.