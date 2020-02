La Justicia ordenó que Florencia Kirchner presente un informe actualizado sobre su estado de salud

El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 le ordenó a la defensa de Florencia Kirchner que presente un informe actualizado sobre su estado de salud en el marco de las causas conocidas como Los Sauces y Hotesur, informaron fuentes judiciales.

La decisión, firmada por el presidente del TOF 5 Daniel Obligado, ocurrió pocos días después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner difundiera una foto con su hija en Cuba; aunque desde el tribunal sostuvieron que no había vinculación entre ambos hechos.

“Se busca actualizar la información que hay en el expediente porque el último informe presentado fue de noviembre pasado”, indicaron las fuentes consultadas que destacaron, además, que Florencia Kirchner se mantuvo siempre a derecho y que nunca dejó de cumplir con la orden de comparecer cada 15 días ante la Embajada argentina en La Habana.

Florencia Kirchner está procesada en las causas Los Sauces y Hotesur, que tramitaron por separado pero se unificaron al llegar a la instancia de juicio oral y público, que aún no tiene fecha de inicio.

En el caso Hotesur, la hija de la ex presidenta está procesada por su participación en una estructura societaria que, según la investigación judicial, se utilizó para maniobras de lavado de dinero proveniente de contratistas de obra pública a través de la actividad hotelera.

En el caso Los Sauces, se la investiga pos supuesta asociación ilícita acusada de haber recibido retornos millonarios de contratistas de obra pública supuestamente beneficiados con concesiones durante el gobierno kirchnerista.

Florencia Kirchner viajó a Cuba en febrero del 2019 para hacer un curso de guión cinematográfico pero, durante su estadía, pidió permiso para demorar su regreso y someterse a un tratamiento de salud a raíz trastorno de un estrés postraumático, de acuerdo a lo informado por su madre y sus abogados ante la justicia.

La semana pasada la ex presidenta se refirió desde Cuba a la salud de su hija cuando dijo en el marco de un evento público: “Quiero personalmente agradecer al Gobierno de Cuba y a los médicos (…) Como madre tuve la experiencia fantástica de que (Florencia) fuera diagnosticada adecuadamente y hoy la verdad es que está muchísimo mejor”.

En marzo de 2019, antes de ir a visitarla a Cuba por primera vez, la ex presidenta había atribuido los problemas de salud de su hija se debían a la “persecución feroz a la que fue sometida”.

“Es muy terrible para una joven que la acusen de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre, sí, el 27 de octubre de 2010”, sostuvo la ex mandataria en aquel entonces.