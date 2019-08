La Cámara Federal dictó la falta de mérito para Echegaray

La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento y dictó la falta de mérito al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP), Ricardo Echegaray, en la causa que lo investiga por supuesto encubrimiento agravado y violación de deberes vinculados a los delitos cometidos en la llamada “ruta del dinero K”, por la que está preso el empresario Lázaro Báez.

La decisión de la sala II del Tribunal de Apelaciones alcanzó también al ex titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Ángel Rubén Toninelli. Echegaray y Toninelli estaban procesados sin prisión preventiva por disposición del juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la pesquisa.

Esa decisión había sido confirmada por el mismo Tribunal de Apelaciones, que ahora revocó los procesamientos al acatar una decisión de su superior, la Cámara Federal de Casación Penal. El Tribunal dispuso que continúe la investigación y se vuelva a dictar una resolución sobre la situación de ambos ex funcionarios.

La sala IV del Máximo Tribunal penal del país hizo lugar el 17 de julio último a planteos de las defensas y dispuso que se anulen los procesamientos hasta que se determine si lo investigado tiene relación con otras causas penales abiertas por hechos que serían similares. Según estos planteos, “se estaría menoscabando en el caso la prohibición de la múltiple persecución penal”.

Casación advirtió que no se determinó si los hechos que conforman el objeto procesal en la causa, atribuidos a Echegaray y Toninelli, más allá de la calificación legal en que puedan ser encuadrados, difieren o coinciden con los que se investigan en otras dos causas judiciales.

En esta parte de la investigación se analiza si los ex funcionarios encubrieron la operatoria de lavado de activos de Austral Construcciones, la empresa de Báez, mediante el cierre de la delegación de AFIP en Bahía Blanca, que lo investigaba a raíz de detectar operaciones con facturas falsas.