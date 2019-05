Exclusión de accesorio indemnizatorio en accidente en tránsito

El Tribunal Superior de Justicia cordobés sostuvo que no se argumentó una discriminación legal que permitiera declarar la inconstitucionalidad de la norma

En una causa por un accidente de tránsito, la demandada Galeno ART SA se agravió porque el a quo concluyó que correspondía aplicar a la fórmula legal para reparar la incapacidad del actor el 20% adicional previsto en el artículo 3 de la ley N° 26773. La empresa argumentó que la disposición legal no se aplicaba al siniestro de autos, ya no se trataba de un accidente ocurrido en el lugar de trabajo, sino de un infortunio no contemplado en la disposición –accidente in itinere–.