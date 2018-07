“En Córdoba tenemos que agilizar los trámites de adopción”

José Piñero, titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de Córdoba, admitió que en algunos casos los plazos pueden extenderse varios años. Preocupa la cantidad de adolescentes que no encuentran familia. Para darle celeridad al proceso, se creó una mesa extrapoder que involucra el Ejecutivo y el Judicial

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

La reforma del Código Civil y Comercial de la Nación introdujo cambios importantes en la legislación con el objetivo de reducir los trámites de adopción. Pese a todo, Argentina sigue teniendo serias dificultades para alcanzar esa meta, y los procesos de adopción de un niño siguen en algunos casos demorando varios años.

El tema fue puesto en la mesa de discusión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf), que sesionó este semana en Córdoba. La situación es dispar según la provincia de la que se trate. Las estadísticas siguen siendo un escollo a la hora de analizar la problemática. Se calcula que en Argentina hay unas 6.000 familias esperando un niño para adoptar y que en Córdoba son 900 las personas que están inscriptas en el Registro de Adoptantes, según informó a Comercio y Justicia José Piñero, titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de la Provincia.

-¿En qué situación está Córdoba en materia de adopciones?

– Hace algunos días se publicó una acordada en la cual el Tribunal Superior de Justicia aceptó la invitación del Ministerio de Justicia para formar una mesa interpoderes donde discutamos las cuestiones de adoptabilidad, porque en Córdoba creemos que tenemos que agilizar los trámites de adopción y, lo digo con todas las letras, sin miedo. Tenemos que hacer lo imposible por agilizar el trámite, tenemos que mejorar todos: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial e incluso vamos a citar a la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescencia y nos vamos a reunir en esta mesa extrapoderes.

– ¿Cuánto es el tiempo promedio de duración de un proceso de adopción en nuestra provincia?

– Todo es muy relativo pero puede durar varios años, hay muchas aristas en las que fallamos todos los operadores. Hay una ley que dice que si tomamos una medida de excepción tenemos que resolver antes de los 180 días pero, a veces, la revinculación se hace dificultosa por diferentes motivos. En algunos casos, se comienza el proceso de revinculación con la madre, se piensa que se va por buen camino pero después uno se da cuenta de que no es posible y se avanza hacia la adoptabilidad. Cuando llega la instancia judicial, el juez tiene que ratificar la decisión de la Senaf y, en ese momento, puede que se presente la madre y diga que se opone y presente una apelación. En ese caso, el juez puede estar de acuerdo con uno o pedir un nuevo informe al Poder Judicial, con lo cual los plazos se extienden. Incluso ha surgido otro tema: nosotros tenemos familias de tránsito o de acogimiento que no pueden adoptar pero ha pasado -en algunos casos, muy poquitos- que la familia, como ha tenido muchos años al chico y el tema no se resolvió, finalmente pide la adopción, y aunque no corresponde eso genera otro debate.

-¿Sigue siendo dificultosa la adopción de chicos de una edad más avanzada? ¿cómo se está trabajando con ese tema?

-La mayor parte de los inscriptos en el Registro quieren niños de corta edad, excepcionalmente hasta cinco años y son muy pocos los que aceptan chicos de más edad. Tenemos muchos adolescentes en situación de adoptabilidad y esto genera que necesitemos tener la creatividad de convocar a familias que no tengan reparos en la adopción.

– ¿Cuántas son las personas inscriptas en el Registro de Adoptantes y cuántas adopciones se producen en Córdoba?

– En Córdoba el Registro de Adoptantes tiene a 900 inscriptos y hay 250 chicos en condiciones de ser adoptados. Están saliendo un total de 50 adopciones por año, aproximadamente.

– Se compartieron experiencias respecto de provincias que tienen su registro bajo la órbita del Poder Ejecutivo. ¿Qué piensa sobre ello?

– Nosotros no decimos que el Registro de Adoptantes tenga que estar bajo la órbita del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial; lo que yo digo es que hay varios vericuetos en los procesos de adopción que hacen que el trámite se demore demasiado y tenemos que buscar la forma de agilizarlo. Esto no es un problema ni del Ejecutivo ni del Poder Judicial, es un problema de procedimiento general. Uno de los temas a analizar es bajo qué órbita debe estar el Registro. Se han compartido en este Congreso diversas experiencias pero esto es sólo un aspecto de la discusión.