Di Lello imputó a Macri por traición a la Patria

Es por el decreto que autorizó vuelos de Brasil a las Islas Malvinas. El fiscal también pidió que se

suspenda el viaje que estaba programado para el próximo miércoles 20

El fiscal Jorge Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri, al ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al canciller Jorge Faurie por “traición a la Patria” por el acuerdo firmado con Gran Bretaña que autorizó los vuelos semanales de la aerolínea Latam desde Brasil a las Islas Malvinas.

El vuelo en cuestión parte de San Pablo, en Brasil, utiliza el espacio aéreo de nuestro país, tiene una escala en Córdoba y termina en las islas Malvinas.

En la resolución, Di Lello cuestionó el decreto 602/2019 y pidió al juez Luis Rodríguez que se suspenda el primer vuelo que estaba previsto para el próximo miércoles.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal Federal Nº 1 cuestionó que la decisión no haya sido sometida a la opinión del Congreso y aclaró que era su “obligación institucional” adoptar medidas ante “el posible menoscabo” de la soberanía nacional.

“Entiendo que el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujetos a investigación en los términos antes aludidos”, subrayó Di Lello en el escrito en el que imputó también al secretario de Energía Gustavo Lopetegui y el ex ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren.

La denuncia había sido formulada por la abogada Valeria Laura Carreras el 24 de septiembre por supuestas irregularidades advertidas en el manejo de la relación bilateral Argentina-Reino Unido por parte del Gobierno Nacional durante el gobierno de Macri.

Carreras pidió una medida cautelar por considerar que se produciría un “daño inminente a los intereses de la Nación” si ese primer vuelo se materializara. “Bajo la inocente habilitación de realizar vuelos desde Brasil hacia Malvinas, se renuncia a los derechos soberanos del espacio aéreo, se renuncia a los derechos de control sobre el transporte aéreo”, señaló la demandante.

En la denuncia pidió además que se cite como testigos a los diputados Elisa Carrió y Guillermo Carmona, ambos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Di Lello pidió al juez Rodríguez que ordene su suspensión porque entendió que se deben adoptar medidas “urgentes” a los fines de “preservar” al Estado Argentino de posibles “daños económicos graves” a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional.

El decreto

El decreto en cuestión fue publicado el 30 de agosto en el Boletín Oficial, y autorizaba tres rutas entre Brasil y las Islas Malvinas: San Pablo-Islas Malvinas-San Pablo, San Pablo-Córdoba-Islas Malvinas-San Pablo y San Pablo-Islas Malvinas-Córdoba- San Pablo.

En diciembre de 2018, luego de la breve reunión de 15 minutos que mantuvo Macri con la entonces primera ministra de Gran Bretaña Theresa May, fuentes de ambos países admitieron que se discutió el acuerdo para que Latam operara los vuelos.

Por entonces, May destacó la negociación, que les brinda a los habitantes de las islas mayor conectividad con el continente, mientras que el canciller Faurie calificó a la autorización como “un hecho positivo”. “Se busca crear puentes que nos permitan crear confianza para las negociaciones de soberanía”, había justificado el funcionario de Macri.

La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone ,y el vicepresidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Guillermo Carmona, por su parte, denunciaron que era una decisión que sólo beneficiaba al Reino Unido y a los kelpers.