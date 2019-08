Bonificación para afectados por apagón masivo de La Plata

La Justicia en lo Contencioso Administrativo ratificó que la Empresa Distribuidora La Plata SA (Edelap) debe bonificarles la factura de julio a los vecinos de la ciudad afectados por el masivo apagón de junio.

El corte que ocurrió en la zona norte de la capital de la provincia de Buenos Aires se generó por la falla de un cable de alta tensión.

Ahora, el juez Francisco José Terrier confirmó que la firma deberá emitir a cero pesos las boletas correspondientes a los usuarios afectados.

El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, detalló que el magistrado recibió el recurso de la prestataria pero la obligó a cumplir con la cautelar impuesta hasta que la Cámara de Apelaciones emita sentencia. “Quedó demostrado que la Edelap no se hace cargo de haber dejado a más de 50 mil vecinos sin luz”, sostuvo, acotando que, con su actitud, demuestra “una falta total de compromiso con lo que sucedió y solo le interesa cobrar por un servicio público que no brindó”.

El apagón en La Plata tendrá un alto costo económico para la distribuidora, ya que deberá afrontar al menos 280 millones de pesos, si se incluyen las multas en curso y los resarcimientos.

Hace poco más de un mes, el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, anunció que el Organismo de Control de la energía (Oceba) aplicaría una multa de 150 millones de pesos por “deficiencia en la calidad del servicio” y que los 51 mil afectados sería bonificados.

Otro de los punitivos hacia la Edelap incluye el adelanto de una obra preventiva que estaba prevista para 2020. Se trata de la instalación de un back up, un mecanismo de resguardo, para abastecer a las estaciones que queden sin conexión a raíz de roturas o fallas.

Los fondos que la jurisdicción obtendrá por la sanción pecuniaria se destinarán a compensaciones para afrontar las pérdidas que hayan tenido los consumidores.