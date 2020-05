Audiencia remota para buscar acuerdo entre automotrices y contratantes de autoplanes

Será mañana, vía Zoom. El magistrado Francisco Flores citó a todas las partes.

Las empresas deberán dar explicaciones respecto del cumplimiento de las medidas cautelares.

La Justicia de Córdoba convocó para mañana a una audiencia conciliatoria mediante un sistema de videoconferencia, en el marco de las acciones colectivas que se han entablado por los aumentos desmedidos en las cuotas de los autoplanes.

El Juzgado Civil y Comercial N° 27 de Córdoba, a cargo de Francisco Flores, convocó a la audiencia a todo el frente colectivo (ONG y abogados) y a las automotrices, que tendrán que explicar si están cumpliendo las cautelares impuestas por la Justicia e intentar buscar alternativas de soluciones.

La audiencia se realizará por la plataforma Zoom y reunirá a todas las terminales, habida cuenta de que en el juzgado de Flores radican tres causas importantes que involucran a todas las fábricas: “Furlotti y otros contra Peugeot”, “Citroën y Aliaga contra FCA” y “Acosta contra Volkswagen” (que luego se hicieron extensivas a Toyota, Chevrolet y otros).

En todas estas causas, entre octubre de 2019 y febrero de este año, el Juzgado en lo Civil y Comercial de 27ª Nominación a cargo de Flores admitió parcialmente las cautelares interpuestas y dispuso el reajuste de las cuotas tomando en cuenta el porcentaje de inflación, lo que redujo considerablemente el monto de las cuotas a abonar por parte de los suscriptores de autoplanes.

La audiencia convocada por Flores había sido fijada en marzo pasado y debió ser suspendida por el receso judicial extraordinario.

Consultado por Comercio y Justicia, Exequiel Vergara, abogado de Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino (Adcoin) y representante de la clase en las acciones colectivas contra Fiat, Peugeot y Citroën, advirtió de que, en el caso de Fiat (FCA), la empresa no ha cumplido las medidas cautelares impuestas por la Justicia, uno de los aspectos que se analizarán en la audiencia.

Cabe recordar que a mediados de este mes, el magistrado Flores rechazó un recurso de reposición presentado por FCA Automóviles Argentina, la intimó a que cumpla la medida dispuesta por su juzgado y a que haga el recálculo de las cuotas de sus planes de ahorro. En caso de incumplimiento, advirtió de que se la multará con las sanciones conminatorias correspondientes, equivalentes al valor de una cuota completa.

Sobre la audiencia de mañana, Vergara valoró la actitud del magistrado de avanzar en este contexto de emergencia a través una audiencia remota para que estas causas no queden paralizadas y dijo que espera que las empresas tengan buena voluntad y lleven alguna propuesta de solución para que no tener que esperar una sentencia definitiva.

Las concesionarias se amparan en que los aumentos que han sufrido las cuotas son legales y están contemplados en las cláusulas de los contratos firmados por los clientes. También cuestionan que las demandas iniciadas por diferentes consumidores se hayan convertido a un proceso colectivo.

En contrapartida, los usuarios de autoplanes cuestionan el aumento desmedido de las cuotas, la diferencia de precio entre el valor de mercado de un vehículo y el valor que le impone la automotriz cuando se trata de un plan de ahorro y la falta de información y transparencia de las empresas.

Consultas

Responsables de Adcoin informaron que aquellas personas que en su factura no vean reflejado el precio de la cuota mensual de su plan de ahorro según el parámetro aplicado en las cautelares o tengan dudas respecto de si este criterio está siendo correctamente aplicado, pueden enviar un mail a la casilla de correo

autoplanes@adcoin.org.ar