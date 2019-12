Vive en condiciones de “hacinamiento crítico” 1,3 millón de personas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportó ayer que 6,8% de los 9.429.189 hogares encuestados está construido con materiales de calidad insuficiente y en ellos habita 8,9% de las 28.294.905 personas que conforman los 31 conglomerados urbanos incluidos en el informe de los resultados del primer semestre de 2019 sobre condiciones de vida.

“Al primer semestre de 2019, 80,7% de los hogares y 76,6% de las personas habitan en viviendas cuyos materiales poseen calidad suficiente”, también se precisó.

Según el relevamiento, 12,6% de los hogares fue construido con materiales que “poseen una calidad parcialmente insuficiente”.

En el caso de las personas, 8,9% habita en viviendas más precarias y 14,5% en los hogares construidos con materiales de calidad “parcialmente insuficiente”. Asimismo, el organismo estadístico nacional informó que 2,4% de los hogares registra “hacinamiento crítico” con más de tres personas por cuarto”, situación que involucra 227 mil viviendas y 1,315 millón de personas, las cuales representan 4,7% del universo de las casi 28,3 millones de individuos.

En el desglose de hogares según condición de hacinamiento, el Indec considera 9,416 millones de viviendas de las cuales se registraron 9,189 millones de hogares (97,6%) “sin hacinamiento crítico”.

Del total de hogares encuestados, se determinó que 1.213.000 (12,9%) poseen un saneamiento “inadecuado” mientras que 8.205.000 hogares (78,1%) muestran un “saneamiento adecuado”. En términos de población, enestos 31 conglomerados urbanos, 4.336.000 personas (15,3%) cuentan con “saneamiento inadecuado” mientras para 23.948.000 personas (84,7%) las condiciones de sanidad son “adecuadas”. El análisis reveló que 9.184.000 hogares (97,4%) poseen “disponibilidad de agua en la vivienda”. De éstos, 88,3% accede a la red pública de agua corriente mientras que 8,9% tiene agua dentro de la vivienda provista desde una “perforación con bomba a motor”.

Al evaluar las condiciones de vida según tenencia de bajo con descarga de agua, el Indec encuestó a 9.418.000 hogares en los cuales detectó que 551.000 (5,9%) no cuentan con esta comodidad mientras sí la poseen 8.867.000 hogares (94,1%).

Según este informe, 90% de los hogares y 88,6% de las personas tienen “acceso a redes públicas de agua corriente, gas y cloacas” mientras 10,0% de los hogares y 11,4% de las personas no lo tienen.

Según el régimen de tenencia de la vivienda que habitan, el Indec precisó que 18,4% de los ocupantes son inquilinos, 64,2% son propietarios de la vivienda y del terreno y 6,4% es propietario de la vivienda pero no del terreno.