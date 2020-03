Médicos de servicios de emergencias de Córdoba se declararon en estado de alerta

Según informó el sindicato de los profesionales que se desempeñan en el sector privado, hoy habrá en Buenos Aires una audiencia clave para lograr un diálogo sobre condiciones laborales

Los médicos que trabajan en los servicios privados de emergencia de Córdoba se declararon en estado de alerta debido a las condiciones “precarias” en las que desarrollan su actividad. En detalle, según informó el sindicato que agrupa a los profesionales, el punto principal del reclamo es la negociación de un convenio colectivo de trabajo con la empresas que funcionan localmente.

La entidad también anunció que hoy, a las 12, habrá una audiencia clave en el Ministerio de Trabajo de la Nación (Buenos Aires) aunque -si la instancia de diálogo no resulta productiva- los trabajadores ya tienen diseñado un plan de acción que incluye protestas y una jornada de huelga.

“Nosotros estamos intentando celebrar un convenio colectivo de trabajo desde hace cinco años y convocamos a todas las empresas. Como en la delegación del Ministerio de Trabajo que hay en Córdoba la situación se dilató mucho, decidimos recurrir a Buenos Aires”, explicó a Comercio y Justicia Iván Cullen, referente del Sindicato de Médicos de Servicios de Emergencias Médicas Privados de la ciudad de Córdoba.

En principio, según detalló Cullen, en Córdoba funcionan siete empresas privadas de servicios de emergencias, de las cuales cuatro tienen a su personal médico bajo la figura de monotributistas, mientras tres poseen empleados en relación de dependencia.

Son estas tres firmas las que deben presentarse a las audiencias para garantizar el porcentaje máximo de representación de las partes que intervienen el diálogo. No obstante, según precisó el profesional, han tenido dificultades para lograr una mesa de negociación en instancias previas a la que tendrá lugar al mediodía de esta jornada.

El médico también aclaró a este medio que -de lograrse el convenio- la aplicación sería no sólo para quienes tienen profesionales en relación de dependencia, sino también para el resto del sector.

El proyecto que los trabajadores buscan negociar contiene al menos cuarenta puntos centrales, entre los cuales se destacan la regularización de las jornadas laborales, el establecimiento de escalas salariales e incrementos de salario pre establecidos, precisiones sobre el traslado interurbano de pacientes y disposiciones para personal embarazado. “Estamos dispuestos a negociar cada punto”, enfatizó el secretario de Finanzas.

Marzo

Mientras, de no prosperar la instancia de negociación del día de hoy, las medidas de plan de fuerza que implementarán los profesionales contemplan una manifestación frente a una de las empresas, que se desarrollará el próximo martes 10 en la ciudad de Córdoba. Otra jornada de protesta también está planificada para el día 17, en Villa Allende.

En tanto, las fechas de asambleas y paros de servicios todavía no están definidas

Dengue y coronavirus

Por otro lado, en el marco del anuncio sobre el primer caso de coronavirus en el país y del diagnóstico de casos autóctonos de caso de dengue en Córdoba, Cullen indicó que -al menos en la empresas que desempeña su actividad – ya se han activado los protocolos y los médicos cuentan con los elementos necesarios.

“Si el paciente presenta síntomas de gripe, lo primero que debemos hacer es colocarle un barbijo”, indicó el profesional, quien dijohaber percibido una “mayor preocupación que la habitual” en la población por este tipo de síntomas.

MEDICIÓN

Los costos del sector prestacional de salud privada se incrementaron 60,9% en 2019

El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamérica (Ieral), emitió un informe donde especificó que los costos del sector prestacional de la salud privado en Córdoba se incrementaron 60,9% en 2019, por encima de la inflación que se midió oficialmente en el mismo período.

El documento difundido a la prensa indica que la “necesidad de dimensionar las dificultades” que atraviesa el rubro, motivó la construcción de un índice de costos y de ingresos. En detalle, en lo que respecta a la última medición, el informe precisó que durante el tercer trimestre del año pasado “se observó un significativo aumento” de 22% en los costos, “explicado por la fuerte suba del tipo de cambio”. Mientras que “en el último trimestre de año, el incremento fue de 11,7%” y que se experimentó “ una variación interanual de 60,9%, cifra por encima de la inflación que acumuló un alza de 53,8% para todo 2019”.

En la relación interanual, los costos laborales tuvieron un alza de 46,9%; los precios de los materiales de insumos aumentaron 84,5%; la suba en la inversión en el ítem de tecnología e infraestructura fue de 57,7%; y el valor de los servicios públicos ascendió 50%.

“El sector salud en Córdoba se encuentra sumergido en una crisis prolongada, cuyo origen se encuentra en aquellos factores estructurales de larga duración. En el último tiempo, la crisis se ha profundizado debido al continuo desfase de los precios relativos”, concluyó el documento.

“Esta desarticulación de los precios, dada por las constantes devaluaciones y elevados niveles de inflación, ha perjudicado los ingresos percibidos por el sector. Estos han quedado rezagados en comparación con los aumentos en el nivel general de precios, mientras que los costos afrontados por el sector han aumentado por encima de la inflación, agudizando aún más la situación”, agregó.

“Es indispensable la reformulación de las políticas económicas y tributarias existentes para apoyar a un sector tan necesario que está entrando en una zona de colapso, donde los incentivos para brindar un servicio de salud equitativo para toda la sociedad están siendo desviados de su camino”, aseguró el informe.