Más de la mitad de las fábricas textiles prevé despedir personal

Un informe elaborado por la Fundación Protejer, que incluye consultas a 86 dirigentes de compañías del sector textil, determinó que más de la mitad de los empresarios (53%) tiene previsto despedir personal durante 2019. Además, un porcentaje similar reducirá la cantidad de horas de trabajo.

Además, 83% de los consultados aseguró que no realizará inversiones durante este año, principalmente debido a las expectativas negativas sobre el mercado interno, la evolución negativa que se espera para la economía, las altas tasas de interés y la incertidumbre cambiaria.

Así, las empresas creen que este año trabajarán entre 61% y 70% de sus capacidades físicas instaladas.

En ese contexto, esperan que los principales problemas serán la caída de las ventas, la disminución de la rentabilidad, el retraso en la cadena de pagos, la alta presión tributaria y la incertidumbre macroeconómico, según indicó la encuesta.

En un apartado en el que se consultó sobre lo que fue el año 2018, 66% de los textiles consultados aseguró que el desempeño de la actividad empeoró por el retroceso de las ventas, el deterioro de la economía, el aumento del costo de las materias primas y el incremento de las tarifas, además de la presión tributaria y el aumento de las importaciones.

En ese marco, 60% aseguró que despidió personal y 36% que dijo que mantuvo estable su dotación. Por el contrario, apenas 4% dijo que contrató más trabajadores. En tanto, 33% cree que sus ventas disminuirán en 2019 respecto al año pasado mientras que 45% de los consultados no previó cambios. Solo 22% espera vender más que el ciclo anterior.

En cuanto al nivel de empleo, además de que 53% prevé despidos, 44% de los consultados aseguró que no espera cambios en su contratación de mano de obra y solamente 3% indicó que tiene planes de contratar nuevo personal.

Asimismo, 50% respondió a la par que las horas trabajadas van a disminuir este año y 45 por ciento adelantó que no habrá variación. Un escaso 5% consideró que aumentarán.