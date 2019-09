La caída de las ventas profundiza las suspensiones en las automotrices

Renault trabaja con jornada reducida, lo mismo que Iveco. Fiat, en tanto, durante septiembre sólo laborará cuatro días, afectadaprincipalmente por Brasil. Lo mismo para las autopartistas. Sólo VW sostiene la producción. En agosto los patentamientos cayeron 32,8%

Las terminales automotrices de Córdoba profundizaron suspensiones y reducciones de jornadas de trabajo, golpeadas por la caída en las ventas en el mercado interno pero también por el pobre desempeño de los patentamientos en Brasil, principal destino de las exportaciones de las compañías del sector.

La situación, en rigor, no es nueva pero se volvió aún más preocupante con un horizonte sombrío para los próximos meses.

De acuerdo con datos informados el sábado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), el número de vehículos patentados durante agosto ascendió a 44.006 unidades, 11,8 por ciento menos que lo alcanzado en julio y 32,8 por ciento por debajo de igual mes del año pasado.

Así, en el acumulado de 2019, las ventas de cero kilómetro llegaron a 343.463 unidades, 45,8 por ciento menos que en el mismo período del año anterior. En el caso de Córdoba, en agosto se patentaron 4.800 vehículos, 28,2 por ciento menos que en 2018 y 6,1 por ciento por debajo del mes inmediato anterior. En el acumulado anual, se vendieron en Córdoba 34.939 unidades, 45,3 por ciento menos que en igual período de 2018. La caída porcentual registrada en la provincia fue, a grandes rasgos, similar a la experimentada en el ámbito nacional.

Si bien las cifras intermensuales no sufrieron una caída tan drástica -gracias al plan de incentivos lanzado por el Gobierno nacional en junio pasado y que se mantuvo en julio y agosto- ese programa ya no será prorrogado.

Esa circunstancia sumada a que los precios de los vehículos sufrieron fuertes incrementos por la devaluación ocurrida luego de las PASO, terminaron impactando de manera negativa en las ventas, panorama que seguramente se profundizará en el mes en curso.

En ese marco, la situación de las terminales automotrices de Córdoba es ciertamente crítica.

Según un relevamiento de Comercio y Justicia en fuentes gremiales y empresariales, el panorama se complica sobremanera no sólo por la baja en las ventas en el mercado interno sino por el pobre desempeño de los patentamientos en Brasil, principal demandante de vehículos Fiat y Renault.

Así, la terminal italiana con sede en Ferreyra profundizará su esquema de suspensiones durante septiembre, quebrando así una evolución que incluía tres días de trabajo por semana: ahora sólo se trabajará cuatro días en todo el mes, o sea, un día por semana.

La situación golpea de lleno también las proveedoras de Fiat, que produce en Ferreyra el modelo Cronos. Aparece más golpeada por la baja demanda de Brasil -con elevado stock de vehículos sin vender- más que por la evolución de las ventas en Argentina. En cuanto a Renault, trascendió que esta semana trabajará con jornada reducida de seis horas tanto en vehículos livianos como en pickups. Aún no está claro cómo seguirá el esquema desde la semana que viene.

Por su parte, la fabricante Iveco también acusa la caída en las ventas de camiones y sigue con suspensiones de su personal.

En principio, tanto Renault como Iveco tienen acuerdos para no despedir a personal por un período determinado aunque sí aplicar suspensiones o reducción de jornadas.

En ese marco, la única planta que trabaja sin problemas es la de Volkswagen. La fabricante de cajas de velocidades tiene buena demanda, por lo que no realiza suspensiones.

Por lo demás, fuentes empresariales y gremiales aseguraron que el cepo parcial del dólar no debería generar un impacto extra a ese panorama.

“El problema pasa por las ventas. Hay sobrestock de vehículos y no hay demanda del área comercial de cada una de las terminales”, resumió una fuente del sector.

Motos

En tanto, los patentamientos de motos cayeron en agosto más de 30 por ciento en relación con igual mes de 2018, según relevamientos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) y la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam).

Según Acara, en agosto fueron patentadas 27.603 motos, 33 por ciento por debajo de igual mes de 2018, cuando se habían registrado 41.168 unidades; y 10 por ciento menos que las 30.682 registradas en julio.

En los primeros ocho meses del año, según Acara, hubo un descenso de 45,1 por ciento con relación al mismo período de 2018; para la Cafam, las 247.405 unidades patentadas en los primeros ocho meses de 2019 representaron un descenso de 45,05 por ciento respecto del mismo período del año anterior.

“Es importante recordar que siguen vigentes los planes de 12 y 18 cuotas sin interés para la adquisición de motovehículos, que permitirá amortiguar la baja de la actividad económica”, afirmó Ricardo Salomé, presidente de Acara. “Nos encontramos trabajando junto al Gobierno para lograr extender a septiembre la opción de poder comprar motos con Ahora 12 y 18 sin interés, que tan útil ha resultado como potente herramienta de financiamiento para el sector, para fomentar el consumo e incentivar el interés y la consulta de los usuarios en los concesionarios”, dijo, por su parte, Lino Stefanuto, presidente de Cafam.

Por otra parte, en cuanto a la participación de mercado, Honda mantuvo su liderazgo con 7.712 unidades, seguida por Motomel con 3.405; Corven conservó el tercer lugar con 2.875 unidades y, por segundo mes consecutivo, desplazó a la cuarta posición a Zanella, con 2.335 unidades. Por su parte, Yamaha se mantuvo al igual que en julio en el quinto puesto en agosto con 2.017 unidades y Keller se ubicó en el sexto, con 1.818.

Las más vendidas fueron las de baja cilindrada; y más de 92% de las patentadas del período fueron de origen nacional.