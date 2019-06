Eximen de Sellos la compra de 0 km en un mercado en que, para peor, ahora suma importación de Brasil

La alícuota vigente es de hasta 3%. La baja se extenderá mientras dure el plan oficial de incentivos a la adquisición de unidades nuevas que -según se prevé- se extenderá a julio. En tanto, Smata advirtió de que Iveco planea fabricar en Brasil las cabinas de los camiones que hoy produce en Córdoba

El Gobierno de Córdoba anunció la exención plena del impuesto de Sellos para la compra de vehículos nuevos incluidos en el denominado “Junio 0km” lanzado por el Gobierno nacional con el fin de recuperar el alicaído mercado automotor en el país.

El sector, que se encuentra fuertemente afectado por la baja de las ventas en sus distintos segmentos, sumó sin embargo ayer mismo una nueva preocupación: el Sindicato de Mecánicos y Afines del Trasnporte Automotor (Smata), alertó sobre la inminente decisión de Iveco de fabricar en Brasil las cabinas de camiones que hoy produce en Córdoba.

En cuanto a la medida anunciada ayer por el gobernador Juan Schiaretti, va dirigida a todos aquellos modelos promocionados en el plan oficial lanzado días atrás por el Gobierno nacional, que incluye subsidios de las terminales y también un aporte oficial hasta totalizar 90 mil pesos por unidad. Sin embargo, varias automotrices optaron por sumar descuentos extras, que en algunos casos superan 200 mil pesos.

La medida provincial, anticipada ayer por Comercio y Justicia, estará vigente mientras se sostenga el programa nacional e implicará una disminución del precio final del vehículo de entre 1,5 y 3 por ciento.

El impacto fiscal de la decisión ronda entre 10 y 11 millones de pesos mensuales, según se informó.

“Adherimos al programa porque queremos que la crisis pegue lo menos posible en nuestra Córdoba y que las familias que están contando los pesos para ver si cambian el auto queden más cerca de lograr ese objetivo. Es para beneficiar a las familias y además porque Córdoba es tierra automotriz; acá nació esta industria, que es una economía regional en la provincia y como Estado siempre vamos a apoyar el trabajo cordobés”, dijo Schiaretti luego de la firma.

El convenio, sellado en el Centro Cívico establece, en su cláusula primera, “adherir al Programa de descuentos, incentivos y bonificaciones de origen monetario instaurado por el Gobierno nacional”.

Además, invita a adherirse a empresas industriales, a la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) y a la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El texto señala que lo convenido tiene en cuenta que “la economía argentina está atravesando momentos de incertidumbre y fluctuación, como consecuencia de la elevada tasa de interés e inflación, lo que se ha traducido en una complicada situación para la cadena automotriz desencadenando una abrupta caída de las ventas del sector en el mercado interno, obligando a algunas automotrices a establecer un esquema de suspensiones rotativas de personal”.

En representación de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) firmó el acuerdo Diego Ariel Sabena, director de Administración, Control y Finanzas; por Renault Argentina, Vagner Mansan, director Industrial Santa Isabel; por Nissan Argentina, Pablo Marco, gerente de Asuntos Públicos; por Adefa, Fernando Rodríguez Canedo; y por Acara, Mariano Cid.

Por parte de la Provincia rubricaron los ministros de Industria, Comercio y Minería Roberto Avalle, y de Finanzas, Osvaldo Giordano; y el gobernador Schiaretti.

El plan lanzado hace algunos días por el Gobierno nacional ya dio sus primeros resultados. Concretamente, según coinciden referentes de distintas concesionarias, las ventas mostraron un claro repunte luego de meses de caídas contundentes respecto al año pasado.

Schiaretti aportó así un incentivo extra, luego de que el propio Gobierno nacional invitó a las provincias a adherir con una quita del impuesto de Sellos. Los primeros que accedieron a esa baja fueron la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Smata alerta por Iveco

El gremio Smata alertó sobre que la fábrica de camiones Iveco “comunicó recientemente que a partir del mes de noviembre, los modelos Trakker, Tector 170, 240 y 260; Hi Road 360, 440, 480 y 560; Cursor 9 y 13 montarán cabinas producidas en Brasil para su ensamblaje en la planta de la ciudad de Córdoba”.

Según el gremio, esa medida genera profunda preocupación ante la posibilidad de despidos de personal.

El tema fue planteado ayer al gobernador Schiaretti y al ministro de Trabajo, Omar Sereno, por las autoridades del Smata, entre ellas el secretario General, José Alberto Porras, y Rafael Avaca, secretario Gremial.

“Hay un agravante porque el modelo Hi Way ya se está produciendo en su totalidad en tierras brasileñas y se ensambla en esta provincia en la terminal Ferreyra, cuestión que a futuro puede generar perjuicios en los puestos de trabajo de nuestros representados”, agregaron los representantes del sindicato, que se mantiene en estado de alerta y movilización “ante la amenaza cierta y notoria de la pérdida de derechos y hasta de la misma fuente de trabajo”. Smata Córdoba afirma que esta situación “afectará directamente la producción en los sectores de cabinas, pintura y touch up, chapa, abastecimiento, delibera, calidad de suministro y de planta, tecnología que actualmente se realiza en Córdoba, lo que pondría en serio riesgo la fuente de trabajo de aproximadamente 200 operarios que llevan adelante dichas tareas”.

Concluyó el comunicado difundido por el gremio: “La decisión de Iveco alteraría de manera notoria las disposiciones relacionadas a la cantidad de componentes nacionales que deben existir en la fabricación de camiones, según lo establecido en la ley N° 27.263, que crea el Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino”.