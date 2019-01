Dujovne y Sandleris buscan inversiones en Davos

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, participan desde hoy del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), donde destacarán la fortaleza fiscal del país y explorarán posibilidades de financiamiento. Ambos funcionarios buscarán mantener diálogos con representantes de entidades multilaterales de crédito y bancos de inversión, según fuentes oficiales.

En ese sentido, ya está confirmada la reunión que Dujovne y Sandleris mantendrán con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, luego de cerrar 2018 con un déficit fiscal en torno a 2,4% del PBI, por debajo del 2,7% pactado.

“Este resultado implica el cumplimiento de la meta fiscal establecida en el acuerdo stand-by con el FMI, que el mes que viene hará una revisión del programa y seguramente accederemos en marzo al desembolso de US$10.800 millones, despejando así el horizonte del programa financiero”, dijo Dujovne en conferencia de prensa, el viernes pasado.

Si bien el Gobierno tiene cubierto -merced a los créditos del FMI- todos los desembolsos para 2019 en su plan financiero, anticipó que cancelará deuda que vence en 2020, si logra refinanciar al menos 70% de los pagos previstos para este año .

Con una tasa de Riesgo País en 672 puntos básicos, casi en los niveles de noviembre pasado y luego de superar un “pico” de 873 puntos a fines de diciembre, no se descartan diálogos con varios actores del sector financiero, aunque dentro de la cautela con que se maneja Dujovne y su equipo.

Participantes y temas

El presidente Mauricio Macri no participará en esta oportunidad del foro económico, tal como lo había hecho en los anteriores desde que asumió, en diciembre de 2015. Al encuentro tampoco asistirán los presidentes Donald Trump (EEUU), Emmanuel Macron (Francia), Andrés Manuel López Obrador (México) ni y la primer ministro británica, Theresa May.

Sí lo hará el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien realiza su primer viaje al extranjero tras tomar posesión, el 1 de enero pasado, estará acompañado por su ministro de Economía, Paulo Guedes, y el ministro de Justicia y exjuez anticorrupción, Sergio Moro, entre otros funcionarios.

Una encuesta del Foro Económico Mundial publicada revela que el cambio climático es la principal preocupación de los participantes, no sólo por sus consecuencias en el planeta sino también en sectores como la logística o los transportes.

La presencia latinoamericana se completa con los presidentes de Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Costa Rica.

No estará en cambio el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que dijo que no se puede “despegar del trabajo”.

El programa oficial abarca desde la contaminación del plástico, el desarrollo de la inteligencia artificial y el papel de las mujeres en las empresas, entre otros temas.