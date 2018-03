Ante la violencia familiar, los adolescentes intentan conversar con el agresor

Cuanto más tiempo pasa desde que la persona sufrió violencia de este tipo o de género, se incrementa la postura de “no hacer nada al respecto”. Los menores de 20 y los mayores de 60 son los que menos denuncian ante la justicia. Advierten sobre la necesidad de implementar talleres para padres

Por Carolina Klepp - cklepp@comercioyjusticia.info

El alarmante número de denuncias de violencia familiar y de género, sumado al incremento de casos de femicidios, llevó a la Oficina Legislativa Nacional en Córdoba a generar charlas de prevención y concientizando sobre el tema. Sobre una base de 50 charlas, con un público promedio de 67 personas de distintos niveles socioculturales de Córdoba, aplicaron una encuesta que indagó sobre el comportamiento poblacional con respecto a la violencia familiar y de género. Los resultados permiten conocer hoy qué tipos de violencia de este tipo conoce la sociedad, qué clase de maltrato sufrió o sufre en su entorno, si después de conocidas las herramientas legales y psicológicas impartidas en las charlas, realizaría alguna acción al respecto y en qué etapa de la educación es necesaria la concientización para su prevención.

Los investigadores, psicólogos y abogados, observaron que los encuestados sufren un alto grado de violencia en su entorno familiar, que existe desconocimiento de determinado tipo de violencia familiar y de género y que hay necesidad de concientizar para su prevención.

Estas primeras conclusiones abrieron las puertas para focalizarse en los grupos de padres como artífices de cambios sociales permanentes no sólo en su entorno familiar sino como modeladores de futuras familias, especifica el estudio. La abogada y mediadora Ana Nemer Pelliza, integrante de la Oficina Legislativa Nacional en Córdoba, acaba de exponer los resultados del estudio en la IV Conferencia Internacional de Comunicación y Género que se realizó en España.

Uno de los datos llamativos fue que la mitad de los encuestados no conocían la violencia económica o no asociaban ciertas conductas a ese tipo de violencia en particular. “También es destacable que desconozcan ciertos matices de la violencia sexual, reconociendo únicamente los casos extremos por estar arraigado en la sociedad la visión machista de pertenencia de la mujer hacia el hombre”, puntualiza el estudio.

Por otra parte, advierten que los menores de 20 años declaran que existe una gran cantidad de “otros” que son violentos dentro de sus entornos; cabe destacar que dentro de esa categoría se encuentran pares y compañeros de colegio o de clubes, encuadrando en lo que hoy se denomina “bullying” y que -si bien no estaba en los objetivos del estudio ese punto- se abre la necesidad de una atención sobre él.

De las conclusiones también se desprende que, en la edad adulta, la mayor parte de los encuestados indica que sufren de violencia por parte de sus padres, hijos y parejas, incrementándose el porcentaje a medida que tienen más edad, asociado con el patriarcalismo aprendido y transmitido.

En todos los grupos el porcentaje de encuestados que padece algún tipo de violencia ronda 80%, en promedio, superando en los rangos de entre 20 y 40 años.

“Destacamos que 74% de la población de mayores de 60 años indica padecer, o que en su entorno alguien padece, de violencia económica, siendo ésta la más desconocida”, se detalla.

También se detectó un alto porcentaje de violencia psicológica, sobre todo entre 40 y 60 años, “edades en las cuales los modelos patriarcales están más afianzados y legitimados en los núcleos familiares”.

Adolescentes ante la violencia

Según informó Nemer Pelliza, es posible observar las diferentes actitudes frente a la violencia según el rango de edad. Entre los adolescentes es característico intentar resolver los problemas de violencia principalmente hablando con el agresor. Este tipo de conducta se retrae a medida que se incrementa la edad del consultado. Esto se debe a que, a mayor edad, mayor es el tiempo en que la persona sufrió violencia, destacándose que correlativamente se incrementa el índice de “no hacer nada al respecto”.

También se detectó que luego de charlas de concientización sobre violencia se incrementa la “consulta de profesionales”, abriendo una posibilidad de cambio al respecto.

En cuanto a la actitud de “denunciar a la justicia”, disminuye en los dos extremos de los rangos de edades analizadas, es decir, en los menores de 20 años y los mayores de 60 años. “Se puede interpretar que en las edades más jóvenes la resolución a través de conversar y negociar con el agresor es más factible que el camino de la denuncia y, con respecto a los adultos mayores, un descreimiento de los órganos estatales para la solución de esta problemática”.

Talleres para padres

El estudio también indagó sobre la necesidad de capacitación de la población desde la mirada interdisciplinaria e integrativa a todos los miembros de la familia y el nivel educativo en el que se debería realizar la misma.

Más de 82% de los encuestados indicaron que se deben realizar capacitaciones en nivel escolar (primario y secundario).

En cuanto a “Talleres de Padres”, más de 60% de los encuestados establecieron la necesidad de realizarlos, incrementándose este porcentaje a más del 70% en el rango de mayores de 60 años, los cuales ven que la concientización debe trabajarse no sólo dentro del entorno educativo sino también con las madres y padres por medio de talleres que concienticen de la importancia de cambiar los paradigmas aprendidos y transmitidos para lograr la erradicación de la violencia familiar y de género.