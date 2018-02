Criptomoneda cordobesa se alía con 500 firmas mundiales

UCoin, moneda virtual que usa know how y tecnología local, es miembro de una alianza con medio millar de multinacionales, gestada para promover el uso de Ethereum, una plataforma confiable y oficial para la generación de dinero digital. Abre grandes oportunidades de negocios.

UCoin, criptomoneda de alcance global que utiliza know how y tecnología de origen cordobés, es una de las firmas mundiales que constituyen la Enterprise Ethereum Alliance, una alianza basada en Estados Unidos, que conecta a 500 empresas de las más grandes del mundo con startups, académicos y proveedores de tecnología y con los expertos en la materia de Ethereum.

“Ethereum es una blockchain o plataforma de creación de criptomonedas, basada en Suiza, las más seria, confiable y respaldada del mundo, que contrarresta las inseguridades que traen aparejada la plataforma bitcoins, de origen desconocido y poco confiable”, explicó a Comercio y Justicia Eduardo Chapeta, creador de UCoin y CEO de Interwave Global, su compañía integradora.

La alianza, avalada por las empresas más reconocidas del mundo en la revista Fortuna, como Intel, Microsoft, Toyota, promueve el uso de Ethereum, tanto a nivel social y económico, para manejar las aplicaciones de criptomendas más complejas y seguras, acorde a la velocidad de los negocios. “Ethereum es lo estable, lo que puede hacer crecer la tecnología de blockchain y de criptomonedas en el ambiente financiero, gubernamental, entre otros”, añadió Chapeta.

Entre los beneficios para UCoin como miembro, es la posibilidad de desarrollar negocios, alianzas con sus pares mundiales, es decir, una puerta abierta al crecimiento.

Made in Córdoba

UCoin es la única criptomoneda creada en el país y que funciona principalmente en el mercado internacional. Está destinada a inversiones, ahorro, comercio y deudas. Funciona sobre la base de la plataforma y cadena de bloques Ethereum, respaldada por la Fundación Ethereum, con sede en Suiza.

Para Chapeta, el desarrollo de las criptomonedas es el próximo gran negocio del mundo, porque rompe paradigmas sociales, económicos y políticos.

“Se crearon para para independizar a la gente de las monedas que manejan los gobiernos, que sufren con la inflación y la valuación de cambio, entre otros. Imaginemos si la gente pudiese guardar su jubilación en una moneda que no sea quitada por el gobierno y que no sufra inflación”, amplió.

Indicó que por ahora, es sólo una herramienta de inversión, “una de las más rentables del mundo”, según agregó.

“Luego ocuparán ciertos lugares de las monedas tradicionales como ahorro y transferencias, donde son muy ventajosas y en etapas posteriores se usarán para transacciones diarias”, explicó.

El especialista anticipó que este tipo de monedas podría llegar a funcionar como una moneda paralela, cuando deje de ser sólo especulativa.