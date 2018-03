Macri ratificó el gradualismo e insistió con el blanqueo laboral

Habló ayer ante la Asamblea Legislativa y confirmó el rumbo de la política económica. Se refirió a las cifras de los nuevos puestos de trabajo y reiteró el envío de un proyecto para regularizar a los empleados informales. Anunció también la extensión de la licencia por paternidad y otras iniciativas

El presidente Mauricio Macri dejó inaugurado ayer un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y ante la Asamblea Legislativa ratificó el rumbo de la política económica, el gradualismo para aplicarla e insistió con el envío de un proyecto de ley de “blanqueo” laboral para incluir a “uno de cada tres trabajadores argentinos”.

En un discurso que no tuvo el fuerte tono político que le imprimió el año pasado, el mandatario pidió continuar con el rumbo económico planteado y rechazó las críticas de aquellos sectores que le piden “un shock de ajuste” o que “nada cambie”.

“Algunos me critican porque voy demasiado lento y otros por ir demasiado rápido”, dijo Macri, quien subrayó que a los sectores que piden “un shock de ajuste” les dice: “Acá vinimos a reducir la pobreza y a que ningún argentino pase hambre”.

Asimismo, aseguró que el país está “en la dirección correcta” y que las políticas implementadas en la primera mitad de su gestión están empezando a rendir “frutos”, sostuvo que el país crece sobre “bases firmes”, al tiempo que pidió un diálogo “sin patoterismos ni extorsiones” entre sindicatos y empresarios.

“Ese crecimiento invisible sucedió, es como cuando comenzamos un edificio, en el pozo no se ven los pilotes, el hormigón, pero esa base existe, está”, enfatizó y aseguró que “los argentinos empezamos ver los frutos” de las políticas implementadas.

Después de destacar un crecimiento en la inversión y niveles “récord” en algunos rubros -como la venta de cemento- señaló que el crecimiento ocurre sobre “bases firmes” por lo que “va a durar para toda la vida”.

Asimismo, aseguró que no aplicará un “shock de ajuste”, garantizó que la inflación “está bajando” y que el Gobierno va a dejar de endeudarse.

“Elegimos el cambio con gradualismo. Tenemos metas para bajar la inflación, reducir el déficit fiscal y se multiplicarán las inversiones en un país confiable, necesitamos templanza”, indicó el jefe de Estado.

En materia laboral, anunció que se presentará un “proyecto de inclusión laboral para quienes están en la informalidad”, el cual considerará que los trabajadores no pierdan su antigüedad. En ese apartado también abogó por la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y -además- anticipó la extensión de las licencias por paternidad.

Respecto de la situación fiscal, ratificó: “No podemos gastar más de lo que tenemos”. De inmediato, destacó el pacto fiscal con las provincias firmado en 2017. Luego de un déficit primario del 3,9% en 2017 (seis por ciento, con el financiero), se prevé 3,2% para este año y 2,2%, para el próximo.