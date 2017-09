Licitan apoyo a Rentas, ahora hasta 2025 y con otros premios

Se trata del contrato de colaboración con la gestión de cobro a cargo del organismo recaudador. El vínculo será por cuatro años, prorrogable por un período similar. La contratista cobrará una comisión por resultados y otra de hasta 1,8% de los ingresos totales. Kolektor, interesada en seguir

La Provincia lanzó ayer el llamado a licitación nacional e internacional para adjudicar la “contratación de servicios de asistencia y colaboración para la optimización de la gestión de los recursos a cargo de la Administración Tributaria de la Provincia de Córdoba”, contrato que, una vez suscripto, se extenderá por cuatro años con posibilidad de una prórroga por un período similar.

El llamado a concurso, anticipado el 4 de agosto pasado por Comercio y Justicia, quedó en firme ayer con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1429, firmado por el gobernador Juan Schiaretti.

La apertura de sobres será el 6 de noviembre.

La empresa que resulte adjudicataria deberá hacerse cargo de la tarea a partir del 1 de febrero, día posterior al vencimiento de la prórroga del contrato firmado con la empresa Kolektor en 2005.

Por lo pronto, la unión transitoria de empresas (UTE) que conforma la actual adjudicataria ya analiza los pliegos y anticipó su interés en el nuevo negocio.

La intención oficial, tal como adelantó este medio, apunta a mejorar la gestión de cobro y ampliar la base de contribuyentes con la premisa de consolidar la gestión “no presencial” que Rentas se puso como objetivo hace dos años.

Es que, a diferencia de 2005 cuando se licitó el anterior contrato, en el cuale el énfasis estaba puesto en mejorar el recupero de deuda y, en definitiva, fortalecer los ingresos en base, principalmente, a la mejora en la atención presencial, ahora, con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, todo apunta en esta línea.

En ese marco, trascendió que la empresa que asuma el negocio, aunque no estará obligada a tomar a los más de 900 empleados que aduce tener Kolektor, sí tendrá que proponder a la incorporación al menos de quienes tengan la capacitación como para sostener la nueva tarea.

Rentas proveerá las herramientas informáticas y el software acorde a las nuevas exigencias, los cuales serán propiedad del Estado.

En el cotejo de ofertas, se pondrá fuerte énfasis en los antecedentes de los competidores en materia de gestión tributaria.

Por lo demás, el futuro adjudicatario tendrá a su cargo la tarea de colaboración no sólo en el recupero de acreencias y deuda corriente en materia tributaria sino también de recursos no tributarios, tal como ocurre hasta ahora con Kolektor.

En principio, además de deudas por multas de la Policía Caminera, por canon de agua, morosos en juicio de EPEC y por obras sociales por atención de pacientes en hospitales públicos, sólo podrían sumarse nuevas multas que aplica la Dirección Provincial de Vialidad por exceso de carga en rutas provinciales y eventualmente alguna otra acreencia menor de otro organismo.

La licitación contempla la contratación de una auditoría externa para monitorear la ejecución del contrato.

Comisiones

En cuanto al rédito que percibirá la empresa que asuma la concesión, cobrará dos comisiones: una por mejora real de los ingresos, con base en resultados; y otra que será a propuesta de cada oferente sobre la recaudación total, que no podrá exceder 1,8%.

La primera será un Premio por Resultados. La concesionaria lo cobrará sólo si la recaudación sube por encima de la inflación y el crecimiento económico, excluido el componente alícuotas o revalúos.

La otra, denominada Comisión Base, será en la que competirán los oferentes.

Actualmente, Kolektor cobra 22,5% por deuda vencida y también un 5 por ciento por pasivos en juicio.

La intención oficial es cambiar esa mecánica toda vez que el stock de deuda vencida ha caído sensiblemente.

De hecho, en 2005, el stock de deuda tributaria a recuperar representaba ocho recaudaciones mensuales promedio de esa fecha. Actualmente, ese pasivo equivale a poco más de dos recaudaciones mensuales.

La Provincia estima que la futura concesionaria percibirá en la práctica un monto menor que el que hoy cobra Kolektor.

Adicionalmente, se contemplan dos fondos destinados a financiar el incentivo al personal de la administración tributaria y el plan de inversiones plurianual en obras y tecnología. Ambas partidas “buscan potenciar los resultados de la colaboración en la gestión de la administración tributaria”.

En cuanto a los “jugadores” que podrían participar de la compulsa, al ampliarse la licitación a oferentes internacionales se espera que compitan empresas extranjeras asociadas a firmas locales.

Gestión clave

La Provincia puso énfasis en la importancia de fortalecer la gestión de cobro, ahora a partir de la premisa de mejorar los ingresos sin aumentar impuestos y “estableciendo mecanismos más ágiles y simples de interacción con los ciudadanos”. Recordó que los ingresos propios representan cerca de 45% de los recursos totales.

En ese marco, señaló, por ejemplo, que desde Rentas se administran más de 300 mil contribuyentes de Ingresos Brutos, 2 millones de contribuyentes de Inmuebles y 700 mil del Automotor.

Mensualmente se reciben unos 840.000 pagos y se atiende a casi 950.000 contribuyentes, 150.000 de manera presencial y telefónica y los 800.000 restantes a través de la web.