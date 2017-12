Gracias al pacto fiscal, Córdoba coparticipará parte de nuevos fondos

La Legislatura provincial votará hoy en segunda lectura el paquete de proyectos económicos para 2018 sin mayores cambios respecto al aprobado en primera lectura, aunque con la confirmación del ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, de que buena parte de los recursos que llegará gracias a los cambios por el Acuerdo Fiscal con la Nación serán coparticipados con los municipios y comunas.

Se trata de uno de los ejes del reclamo de los intendentes y jefes comunales de Cambiemos quienes, junto a los legisladores, habían exigido una reunión con el gobernador Juan Schiaretti para redecidir esas políticas de coparticipación.

Ayer Giordano expuso los alcances del pacto fiscal y dejó claro que, salvo los fondos específicos que antes llegaban por impuesto a las Ganancias, derivadas del artículo 104 que creó el Fondo del Conurbano Bonaerense, ahora desactivado, el resto se coparticipará con los municipios. Concretamente, los mil millones de pesos extras que la Provincia recibirá en compensación por la falta de coparticipación del impuesto al cheque; también los ingresos que genere el nuevo impuesto al Revalúo de activos y el relativo a la Renta Financiera.

Asimismo, el bono que recibirá la Provincia en compensación por desistir de juicios contra la Nación también será redistribuido entre los municipios en la proporción que fija la ley. En todo caso, más allá de los fondos del ex artículo 104 de Ganancias, la Provincia no modificará su postura respecto a los fondos específicos que van anexos al Inmobiliario Rural, algo que desde hace años reclaman los municipios.

En ese marco, se estima que el interbloque de Cambiemos en la Legislatura termine avalando el paquete de proyectos económicos para 2018, luego de la abstención de la primera lectura.

La “jugada” pareció quedar en firme el lunes pasado luego de la reunión de los legisladores, en Buenos Aires, con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

A cambio, la Provincia aseguraría los votos de sus diputados nacionales al proyecto de reforma previsional, cuanto menos.

Por lo demás, ayer Giordano también avanzó sobre otros puntos, por ejemplo la necesidad de trabajar sobre un proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal con los municipios y comunas vinculado con exigencias en materia de límites al gasto y de transparencia en el cobro de tasas.

En cuanto al proyecto de Presupuesto que se votará hoy, no tendrá mayores cambios con relación al aprobado en primera lectura.

Pacto fiscal

Mientras tanto, tal como lo anticipó ayer Comercio y Justicia, ingresó el proyecto de adhesión al Acuerdo Fiscal con la Nación, que hoy será votado en la Unicameral.

El proyecto apunta a que los cambios que implique en los diferentes tributos se vayan aplicando a medida que se generen.

En ese aspecto, el ministro Giordano justificó la decisión de no modificar el presupuesto hasta tanto se avance en cada uno de los puntos vinculados con el pacto, cuya aplicación será gradual.