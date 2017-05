Si bien en la comparación interanual se pueden observar algunas semanas de 2017 en las que los agroexportadores vendieron más dólares, el acumulado hasta fines de abril muestra la demora progresiva

La liquidación de divisas de los exportadores agroindustriales muestra un claro retroceso respecto del desempeño que, semana tras semana, evidenció durante el primer cuatrimestre de 2016.

En efecto, si bien hubo semanas en las que los agroexportadores liquidaron más, en comparación con igual período del año anterior, el guarismo acumulado hasta finales de abril marca la demora progresiva; esto es, en ninguna comparación interanual de la liquidación acumulada se registró una cifra superior a la acumulada para igual lapso de 2016, según las cifras publicadas por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio del total de las exportaciones argentinas.

De acuerdo con lo informado, ingresaron 599,6 millones de dólares en la semana del 24 al 28 de abril pasados (útlimo dato publicado), 120 millones de dólares más que en la semana del 25 al 29 de abril de 2016, cuando se liquidaron 478,9 millones de dólares. Éste sería uno de los casos en los que en comparación con la misma semana del año anterior, se observa una suba. Sin embargo, la cantidad de divisa liquidada desde principios de año llega a 6.644 millones de dólares, mientras que el acumulado a la misma fecha de 2016 llegó a 7.996 millones de dólares.

Por el precio y el clima

Consultado respecto de las razones de este retraso, Juan Manuel Garzón, economista del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, descartó que se deba a especulación relativa a un posible reacomodamiento del tipo de cambio.

“No creo que tenga que ver con que estén esperando que mejore el precio del dólar porque casi diría que hay consenso entre analistas y economistas en que, si eso llegara a suceder, no será antes de las elecciones, y capaz no se dé, y no me parece que los agroexportadores estén dispuestos a esperar tanto”, dijo Garzón a Comercio y Justicia.

Para el economista, el retraso se debe más a factores climáticos (lluvias e inundaciones) que demoran la cosecha y, por consiguiente, todo el proceso posterior hasta la liquidación de las divisas de la venta.

“La cosecha viene demorada este año respecto del anterior y eso determina que se atrase todo el proceso: venta, flete, embarque, cobro y liquidación. Las lluvias hacen que los productores esperen mejor clima para poder realizar la cosecha”, dijo.

Asimismo, subrayó que, en térmminos estadísticos, a principios de 2016 se registró una liquidación que podría considerarse “adicional”.

“En enero pasado hubo muchas ventas de granos que estaban a la espera de que se concretara la anunciada corrección del tipo de cambio, ganara quien ganara las elecciones. Además, esperaban que se pudiera salir del ‘cepo’ cambiario. Todo eso se dio con la asunción de Macri y se vio una liquidación muy superior a la del año anterior”, agregó.

Otro factor que puede sumar a esta explicación de la demora es la del precio de la soja. “Los precios están más bajos que el año pasado. Si queremos buscarle alguna explicación especulativa, puede que la demora se deba a que los agroexportadores estén esperando que el USDA tome nota de los problemas climáticos y productivos argentinos y suba los precios, porque hasta ahora, las bolsas de Cereales y el Ministerio de Agroindustria han mantenido las proyeccciones de volumen estimado para la actual cosecha”, añadió.