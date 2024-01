Modalidad remota: cómo lograr sentido de pertenencia en los equipos

En un contexto de avance de las modalidades de trabajo remoto e híbrido, uno de los desafíos centrales es lograr el sentido de pertenencia de los equipos, el cual contribuye a la comunicación fluida y la eficiencia de los procesos.

La consultora Whalecom en un artículo publicado en su sitio web indico algunos aspectos a tener en cuenta:

En primer lugar, en relación a las cuestiones vinculadas al propósito y la pertenencia, “es importante que cada equipo pueda “recrear su razón de ser, saber para qué existe, cuál es su propósito, y reafirmar así el sentido de pertenencia, que sigue vigente pero ya no está asociado a la proximidad física”. indicó la consultora.

En esta línea, los especialistas agregaron que “aquellas personas que están separadas por kilómetros, que están cada una en su casa, deben tener incorporada la noción de que están a bordo del mismo barco, y que los tropiezos y aciertos de cada una repercutirán en todas las demás”.

El segundo punto a considerar está relacionado con el establecimiento de “acuerdos claros”. “Desde los acuerdos organizativos tales como la implementación del modelo híbrido de asistencia parcial / intermitente a los lugares de trabajo, incluyendo al tratamiento de situaciones espaciales (familiares, infraestructura doméstica), hasta el tratamiento de la información, el resumen de las gestiones cotidianas, la dinámica de las reuniones (puntualidad, preparación) y el cumplimiento de los compromisos, todos estos son aspectos habituales que, de no atenderse, pueden minar la motivación y la sensación de pertenencia a un equipo como instancia necesaria para una buena gestión”, explicó el artículo de la entidad.

También se sugiere comprender que este tipo de modalidad implica modificaciones, reformulaciones y resolución de conflictos o imperfecciones. “En ese sentido, decimos que esos acuerdos que establecemos deben ser escritos en arena, no en piedra. Porque la manera en la que estamos funcionando hoy puede no ser la manera en que tengamos que funcionar dentro de tres meses. Es decir, cuando nos demos cuenta de que este protocolo no nos sirve, está perfectamente habilitado cambiarlo”, aseguró.

Finalmente, Whalecom indicó que “es aconsejable para las organizaciones dar prioridad a estos aspectos cuando se habla de desarrollo de equipos, sobre todo porque hay una cuestión que atraviesa todo lo expresado anteriormente y que, por su propia naturaleza, adquiere mayor importancia a medida que pasa el tiempo: el factor generacional”. “Cada vez son más los jóvenes que se incorporan al mundo laboral, y su predisposición para adaptarse a los esquemas de antaño es más bien escasa. Por eso, cuanto más aceitado tengamos el funcionamiento en modo híbrido, mayores serán las posibilidades de que el talento quiera integrarse a nuestra empresa”, señaló la empresa.