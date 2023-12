Más de 150 nuevos especialistas

Por el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba

El martes 12 de diciembre, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba realizó la segunda colación de especialistas del año, que colmaron el auditorio de la entidad, acompañados de familiares, compañeros y amigos.

El presidente del Consejo, Héctor Rolando Oviedo, destacó la presencia del doctor Ricardo Pieckenstainer, nuevo ministro de Salud de la Provincia, en su primera aparición como funcionario provincial, rescatando los 40 años de vigencia democrática que tras el proceso electoral eligió las autoridades nacionales, provinciales, afirmando que para el Consejo era muy grato para recibir al flamante ministro en una de nuestras ceremonias más importantes”, añadió.

A su turno, Pieckenstainer enfatizó: “Me pone muy contento ver a este lugar repleto de gente –continuó–, me pone muy feliz y los felicito”. “Ustedes son la camada de especialistas que se ha formado en las condiciones más arduas de cómo se aprende la medicina”, continuó. Y completó: “Muchos de ustedes deben haber ingresado en 2019 y, algunos, en 2020, con entre tres y cuatro años de formación. Y seguramente aquellos que optaron por ser emergentólogos, terapistas, clínicos, se llevaron muy buena parte de la pandemia, así que imagino que el entrenamiento que tienen es de primer nivel”.

El funcionario anticipó que se viene otra pandemia “sin barbijo”, en alusión a los cambios sociales que se sucederán por medidas de gobierno. “Tenemos incertidumbre sobre el impacto que tendrán en la sociedad, en todos nosotros, en nuestra forma de vivir, en el funcionamiento del sistema de salud, en el funcionamiento de las instituciones sanitarias y en la forma de practicar la profesión”, declaró.

“Surgirán nuevos problemas, que sortearán porque han pasado la pandemia”, proyectó. “Ojalá ustedes sean la camada de especialistas que vienen a cambiar las cosas”, cerró.

El encargado de hablar en nombre de los flamantes graduados fue el doctor Favio Montoya, especialista en Medicina General de Cabecera, Familiar y de la Comunidad, quien recalcó que “este certificado marca el final de un viaje desafiante, en el cual pusimos todo nuestro empeño y anhelos para completar nuestra formación, en lo que creímos y creemos podíamos servir mejor y más plenamente nuestro compromiso profesional”.

“El camino no fue sencillo. Nos enfrentamos a grandes desafíos que pusieron a prueba nuestra templanza y amor a la profesión”, prosiguió. Y rememoró: “Hoy parece lejano, pero atravesamos duros momentos de una pandemia que nos obligó a trabajar sin descanso, a sentirnos impotentes ante tanta muerte, sobre todo cuando nos tocó despedir a compañeros y amigos que se fueron cumpliendo su labor con valentía”.

Montoya recalcó que la camada completó su especialidad “en tiempos donde el sistema de salud se ahonda en una crisis que a veces es inviable de sostener”. “Una crisis en la que se precariza nuestra profesión y nos requiere esfuerzos exagerados disfrazados de ‘vocación medica’. En la que los médicos residentes dejan de ser médicos en formación para ser el principal sostén de dicho sistema”, aseveró.

Finalmente, citó una frase del doctor René Favaloro: “En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales; entonces, la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad. Ha llegado el momento de detener el constante giro de nuestro planeta, examinarlo, examinarnos, hacer el diagnóstico correcto y buscar juntos el tratamiento adecuado. Sólo lo lograremos si entendemos que estamos convocados por un compromiso ineludible: debemos luchar por una sociedad más justa y equitativa, sin prejuicios de ninguna índole”.

En nombre de la Junta Directiva tomó la palabra el doctor Mario Vignolo. “Bienvenidos a su casa. Es un orgullo y un honor tenerlos acá”, los recibió. Asimismo, destacó que los especialistas deberán estrenar su título en condiciones no ideales, por un contexto marcado por el cierre de instituciones y las difíciles condiciones para el ejercicio profesional.

Vignolo hizo alusión a las principales destrezas que deben tener los profesionales de la salud. “Recuerden que, cada mañana, la primera prenda que se ponen es la actitud. La actitud nos dará la herramienta principal, que es la empatía”, ilustró. Para ello, recomendó: “Aprendan de todos. De algunos, lo que hay que hacer. De otros, lo que no hay que hacer nunca”. E insistió en que “no puede ejercerse la medicina si no tenemos actitud, si no tenemos empatía”.

El vocal de la Junta hizo referencia a la importancia de desarrollar esa empatía. “Es la madre de la relación médico-paciente y de la relación médico-pariente”, explicó. “El Consejo tiene las puertas abiertas para todos. Mientras seamos médicos, nos tendremos que seguir formando. No vamos a ser nunca todólogos, pero sí buenas personas. Cualquiera es doctor, pero no cualquiera es señor”, cerró.

El doctor Martín Borgonovo fue elegido Médico Solidario 2023

En el suplemento especial por el Día del Médico, que publicó Comercio y Justicia, dimos cuenta de los acreedores a los Premios Médicos “Prof. Dr. Remo M. Bergoglio”, que recayeron en la doctora María Teresa Puga, “A la trayectoria Profesional”; en el doctor Hugo Luis Pizzi, al Aporte Científico y/o Académico; y en la doctora Lucía Cabrerizo, al Mejor Trabajo Científico de Médicos en Formación.

Los premios a los Comunicadores Sociales en Salud, fueron otorgados a la licenciada Carolina Klepp, del diario Comercio y Justicia, y al señor José “Roni” Vargas, de Radio LV3, por su trayectoria.

Solo faltó consignar el Premio Bergoglio, que otorga el público con su voto, a través del Doce TV, al Médico Solidario, cuyo resultado se conoció en el acto de conmemoración del Día del Médico.

El premiado fue el doctor Martín Borgonovo, que se desempeña en el Centro de Atención Primaria de Salud Juan Pablo II. Fueron finalistas los doctores Stella Maris Moreno y Mario Galetto.