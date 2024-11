“Los traductores públicos están recibiendo una demanda alta de pedidos”

Por Luz Saint Phat / [email protected]

El presidente del Colegio de Traductores Públicos de la Provincia de Córdoba, Victor Hugo Sajoza Juric, indicó cuáles son los desafíos y las oportunidades que presenta el campo profesional en la actualidad

El ejercicio profesional de la traducción pública se encuentra en una encrucijada de desafíos y oportunidades, en un contexto de transformaciones procedimentales y tecnológicas.

El presidente del Colegio de Traductores Públicos de la Provincia de Córdoba CTPPC), Victor Hugo Sajoza Juric, conversó con Vida Profesional sobre estos temas.

– ¿Cuáles son los tres principales desafíos que enfrentan los traductores en este momento, particularmente de Córdoba?

– En nuestra jurisdicción encontramos algunos desafíos que merecen ser mencionados. Por un lado, no se pueden descuidar las instancias de monitoreo del cumplimiento ético de las funciones del traductor público, en especial en lo que incumbe a la competencia desleal basada principalmente en un desconocimiento de los honorarios fijados por el colegio o en una intromisión en otras áreas de desempeño para las que la matrícula emitida por el CTPPC no habilita. Por otra parte, la capacitación continua es el mecanismo que asegura un desempeño acorde con las exigencias del mercado laboral específico. En este tema, el desafío se complementa con dos aristas: la necesidad de generar espacios y modalidades de capacitación a los que todos los matriculados puedan acceder y un trabajo permanente de concientización sobre la importancia de esta actualización. Por último, la toma de conciencia de la importancia del asociacionismo es otro desafío relevante. No existe forma más adecuada de posicionarse individualmente ante el mercado laboral ni de posicionar colectivamente a la profesión que trabajando en comunidad y eso implica generar instancias en las que se puedan compartir experiencias que se transformen en tomas de posición sólidas e irreprochables.

– ¿Cómo se encuentra la evolución de los honorarios de estos profesionales en Córdoba en relación a la inflación y cuáles son las perspectivas para el resto del año?

– Nuestro colegio es el que fija y actualiza los honorarios profesionales mínimos, éticos y orientativos para el sector. Lo que se hace es ir monitoreando la evolución de la inflación a nivel nacional y cuando se produce algún desajuste relevante se procede a la actualización de los valores correspondientes. Cuando esa modificación se realiza, se intenta cubrir el aumento inflacionario anterior y se proyecta algún porcentaje para no provocar un desfasaje importante en el período venidero. Por esto, en lo que queda del año, seguramente se realizará un nuevo reajuste que servirá para cerrar el año con montos que sirvan de referencia hasta, por lo menos, los dos primeros meses de 2025. Si hubiese necesidad de una nueva actualización basada en subas significativas en las tasas de inflación, se procederá a la emisión de una nueva grilla.

– ¿La demanda en el mercado laboral de traductores públicos se encuentra estable, en alza o en retroceso? ¿Cuáles son los factores que contribuyen con esta situación?

– En este momento nuestros profesionales están recibiendo una demanda alta de pedidos de servicios. Esto no es una regla general para todos los idiomas en los que tenemos profesionales matriculados, pero se puede afirmar que es una tendencia significativa. Este campo profesional se caracteriza por acompañar los vaivenes socio-económicos del país y de eso depende el tipo de trabajos para los que se convoca a nuestros colegas: trámites de ciudadanía, estudios o trabajos en el exterior, actividades comerciales emergentes, etc. Generalmente, períodos como este anteceden a otros con flujos menores de trabajo y de esa forma cíclica se van constituyendo ciclos que se repiten en el tiempo. Estos ciclos impactan también en los procesos de matriculación de nuevos profesionales ya que cada período de alza implica necesariamente que nuevos profesionales decidan obtener su matrícula habilitante. Naturalmente, luego se verificarán algunos pedidos de baja o suspensión pero en términos generales se evidencia un avance enriquecedor y sostenido de la matrícula.

– ¿Cuáles son las nuevas habilidades/competencias que esta profesión requiere en la actualidad?

– En el campo de la traducción pública existen competencias generales que hacen al campo profesional específico, pero a medida que los procesos y procedimientos jurídicos y administrativos se van actualizando emergen nuevas formas de actuación y es allí donde nace la necesidad de la actualización permanente. La digitalización, la despapelización y la desburocratización de las gestiones imponen nuevas formas de validación de identidad y de habilitación profesional, esto, a su vez, presupone una comprensión profunda de estos cambios y de sus alcances, de las herramientas que se deben utilizar (tecnológicas, principalmente) y de los nuevos entornos de trabajo. Cada uno de estos componentes son disparadores de nuevas competencias y, por ende, de nuevos requerimientos de formación continua que nuestro colegio asume como función delegada prioritaria.

– ¿El campo de la traducción utiliza herramientas de IA? ¿Cómo? ¿En qué contribuye a su labor?

En el campo de la traducción en general muchas herramientas de IA son de interés para las diferentes fases del proceso traductor. Cada entorno de IA propone posibilidades muy interesantes en el proceso de documentación e investigación terminológica ya sea porque se pueden usar soportes de uso general o porque ya contamos con herramientas específicamente diseñadas para nuestra tarea. Evidentemente, al existir opciones de traducción automática basadas en IA, se presenta también la problemática del reemplazo de profesionales por estas herramientas. Muchos clientes parten de la convicción de que ya no necesitan acudir a un profesional especializado sino que pueden atender sus necesidades de traducción haciendo uso de estas herramientas lo que le permite ganar tiempos y reducir costos. Lo cierto es que generalmente la calidad del producto obtenido no es la adecuada y su adecuación termina en manos de colegas. No obstante, es posible afirmar que cuando estamos frente a un desplazamiento o corrimiento hacia nuevas funciones como la post-edición y la revisión -que son partes muy significativas del proceso y que reflejan el accionar humano-, éste es indispensable en la traducción

PERFIL

Victor Hugo Sajoza Juric

– Doctorando en Educación en la Universidad Católica de Córdoba y Magíster en Educación a Distancia, Traductor Público Nacional de Francés egresado de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba.

– Docente investigador en esa institución y tiene a su cargo el dictado de la cátedra de Traducción jurídica del traductorado de Francés.

– Preside el Colegio de Traductores Públicos de la Provincia de Córdoba y la Federación Argentina de Traductores.

– Es autor de diferentes intervenciones en eventos académicos y científicos referidos a la traducción jurídica en general y a su didáctica en particular.

– Dirige la Maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías del Centro de Estudios avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales (UNC).

– Es investigador categoría II y dirige proyectos y programas de investigación relacionados con la mediación tecnológica en los procesos de enseñanza y de innovación pedagógica.

TECNOLOGÍA

Debates sobre el uso de la IA

La utilización de las herramientas de aprendizaje automático y de inteligencia artificial en el campo de la traducción se encuentra en avance.

Por eso, los debates y aportes internacionales sirven de guía para encauzar el uso de estas aplicaciones.

Al respecto, la Federación Internacional de Traductores (FIT) publicó recientemente algunos documentos interesantes referidos a los campos de interpretación y de traducción.

Particularmente, la publicación titulada “Documento de posición sobre el uso de la IA en el ámbito de la interpretación” advierte de las limitaciones de las tecnologías, sobre la base del análisis de un proyecto de ley de la República Checa, mediante el cual se autorizaría la sustitución de intérpretes humanos titulados por un “dispositivo técnico certificado”, en casos relacionados a la regulación de entrada y permiso de residencia a personas extranjeras.

“La inserción de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la traducción y la interpretación plantea varias cuestiones tanto para los y las intérpretes profesionales como para las personas a quienes interpretan”, señaló el texto que se encuentra disponible en el sitio web de la organización.

“En su calidad de institución mundial que representa a más 65 000 profesionales de la traducción, la interpretación y la terminología en más de 65 países, la posición de la Federación Internacional de Traductores es rotundamente contraria a la sustitución de la interpretación humana por la interpretación y traducción automáticas sin supervisión ni revisión, ya que crean niveles inaceptables de riesgo y error e igualmente socavan el papel de los y las profesionales de la interpretación y la traducción” aseguró la publicación.

“Nuestro temor es que el incremento del uso de la inteligencia artificial reduzca drásticamente los niveles de habilidad humana y las competencias profesionales en áreas de vital importancia, lo que llevará a una descualificación de las profesiones y supondrá la disminución del número de profesionales en activo”, aseguró el texto.

“Dadas las vulnerabilidades que se pusieron de manifiesto durante el reciente fallo tecnológico debido a un corte informático a escala mundial, la decisión de reemplazar completamente a humanos cualificados con tecnología entraña considerables riesgos, responsabilidades y consecuencias muy reales”, advirtió.

“La traducción asistida por IA es, hoy en día, una tecnología poco fiable y no ha alcanzado la madurez suficiente para poder sustituir adecuadamente a los traductores e intérpretes humanos en situaciones jurídicas confidenciales, especialmente en lo que respecta a las leyes de extranjería. No se puede utilizar la inteligencia artificial sin supervisión: se requiere una supervisión humana profesional, tanto hoy en día como en un futuro previsible”, se observó.

“Los argumentos a favor de la IA basados en consideraciones financieras y presupuestarias ocultan una falsa economía, puesto que los costes derivados de sus fallos superan con creces el coste de una correcta aplicación por parte de las personas”, se concluyó.

ALCANCE

Cuál es el campo de ejercicio profesional en Córdoba

Según la ley provincial 7.843, sancionada en 1989, los traductores públicos de la provincia tiene dentro de su campo de ejercicio profesional la posibilidad de traducir documentos del idioma extranjero al nacional y viceversa, en los casos que las disposiciones legales así lo establezcan, o a petición de parte interesada.

De la misma manera, el traductor público actúa intérprete del o los idiomas en los cuales posea título habilitante, también en los casos provistos por la ley.

Mientras, todo documento que se presente en idioma extranjero ante reparticiones, entidades u organismos públicos, judiciales o administrativos de la Provincia de Córdoba, que deba ser objeto de traducción, la misma será efectuada y suscripta por un profesional matriculado, que cumpla con los siguientes requisitos: