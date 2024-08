Córdoba tiene 65 nuevos médicos especialistas

Por el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba

El viernes 19 de julio,se realizó la entrega de certificados de las especialidades en las que intervienen 24 comités de contralor. Fue la primera colación de un residente de medicina paliativa

El viernes 19 de julio, en la sede del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba se realizó el acto de entrega de certificados de especialistas, evento que, año tras año, congrega a quienes han completado su formación en esta instancia. En esta ocasión, 65 profesionales aprobaron sus exámenes de especialidad, en los que intervinieron 24 comités de contralor.

Fue, además, el primer acto institucional en el que se presentó la bandera de la Ciudad de Córdoba, cuyo primer abanderado, el año pasado, fue el también médico y miembro de la Comisión de Medicina Ambiental del Consejo, doctor Hugo Pizzi.

El hecho fue destacado por el presidente de la entidad, doctor Héctor Rolando Oviedo, quien destacó que la entrega de certificados de especialistas “es uno de los momentos imprescindibles para el Consejo”.

Oviedo recordó que ha mencionado en varias oportunidades que la próxima crisis del sistema de salud será de recursos humanos. “Ustedes son la respuesta, son el ejemplo de lo mejor de nuestra sociedad”, complementó.

Además prosiguió: “Tenemos que hacer una sociedad más justa. Los médicos tenemos que tener orgullo por lo que hacemos y salir un poco del consultorio. Necesitamos su participación y su compromiso”. Y concluyó: “Siéntanse orgullosos y disfruten de este momento”.

El discurso por parte de los egresados estuvo a cargo de la doctora Andrea Guastavino, primera graduada en la especialidad de medicina paliativa.

La doctora Guastavino destacó que llegar a esa instancia y tomar la palabra constituía para ella un orgullo doble.

Por un lado, porque completar la formación implicó un esfuerzo para ella y sus pares, así como para sus familias y allegados, que acompañaron el proceso.

Asimismo, describió la difícil situación del sistema sanitario en la actualidad. “En esta época, en la que los prestadores de salud, principalmente privados, están sofocados por bajos honorarios y aranceles y la necesidad de sostener financieramente una estructura médica cada vez con más tecnología, resulta muy costosa. En esta situación, los médicos respondemos con eficiencia a la restricción de los recursos, pero somos el último eslabón de la cadena, el que más sufre por tener a cargo su paciente”, declaró.

Asimismo, lamentó: “La precarización, muchísimos aspectos de no respeto al profesional y la necesidad de participar en múltiples trabajos para acceder a un sueldo digno son un reflejo del deterioro general del sistema de salud en la Argentina y las residencias no escapan a esta situación.

Por todo esto, resaltó aún más el esfuerzo de perseguir mayores estudios y apostar a nuestro país”.

En relación con la flamante especialidad de medicina paliativa, recalcó que es un derecho humano que toda persona reciba atención médica de calidad al final de la

vida. “Entendemos como atención médica de calidad cuando aplicamos el modelo bio-psico-social-espiritual y no sólo atender la esfera biológica”, dijo al respecto. Además, hizo hincapié en el abordaje integral: “El médico solo no puede atender todas las necesidades que provocan sufrimiento, es por eso que cobra vital importancia la interdisciplina, no sólo entre colegas médicos, sino entre todas las áreas de salud, como enfermería, kinesiología y trabajadores sociales, entre otros”.

La egresada dedicó un párrafo especial a la inserción de la especialidad en el sistema de salud. “Si bien los cuidados paliativos han experimentado un gran desarrollo a lo largo de las últimas décadas a nivel mundial, aún no tienen el apoyo suficiente como para responder de forma oportuna y eficaz al número creciente de pacientes que se beneficiarían de ellos”, manifestó. Y agregó: “Cada país debe asumir el desafío de encontrar la manera de financiar e implementar servicios asistenciales capaces de cumplir con esta demanda y nosotros no estamos exentos de esto”.

En ese sentido, instó a las instituciones sanitarias públicas y privadas a conformar o potenciar las áreas destinadas a la medicina paliativa, así como a los cuidados paliativos. “La solidaridad y la empatía son actitudes imprescindibles –aclaró–, pero no son suficientes para la atención de personas que transitan por una enfermedad crónica potencialmente mortal”. Insistió, entonces, sobre la importancia del abordaje integral e interdisciplinario, así como de la formación rigurosa, que incluye la mirada psicosocial y de la bioética.

“Estamos aquí porque creemos en eso, porque nos inspira el deseo de estar lo mejor preparados que sea posible. Y también porque consideramos que este es un comienzo”, expresó. “Agradezco y felicito a quienes me dieron la oportunidad de asumir y compartir este desafío, porque no es posible pensar o realizar esta tarea en solitario”,concluyó.

Flamantes graduados en especialidades

María Caisso (Anestesiología)

Daiana Florencia Díaz (Anestesiología)

Florencia Ferreyra (Anestesiología)

María Gómez (Auditoría Médica)

Lucas Marcos (Auditoría Médica)

Mariel Maurino (Auditoría Médica)

Luis Porporato (Auditoría Médica)

María Rossetti (Auditoría Médica)

Natalia Serra (Auditoría Médica)

Paola Zingaretti (Auditoría Médica)

Lucio Enet (Cardiología)

María Rossi (Cardiología Pediátrica)

Ignacio Corteggiano (Cirugía General)

Eliana Zabaleta (Cirugía General)

Romina De la Fuente (Cirugía Traumatológica y Ortopédica)

Nicolás Guzmán (Cirugía Traumatológica y Ortopédica)

Pilar Rodríguez Videla (Cirugía Traumatológica y Ortopédica)

Vanesa Contreras (Cirugía Traumatológica y Ortopédica)

Daniela Dichko (Endocrinología Pediátrica)

Celeste Beltramini (Geriatría)

Viviana Cellutti (Geriatría)

Sandra Crespín (Geriatría)

Natalia Farias (Geriatría)

Lorena Manfredi (Geriatría)

Miguel Moriconi (Geriatría)

Marilina del Rosario Pagliano (Geriatría)

Matías Sgrazzutti (Geriatría)

Maximiliano Toledo (Geriatría)

Emanuel Vescovi (Geriatría)

Leandro Zapata Gómez (Geriatría)

Guillermo Zeintulian (Geriatría)

Lucía Guzmán (Infectología)

Jorge Erario Benoist (Medicina del Trabajo)

Claudia Vera (Medicina del Trabajo)

Nadia Carolina Andrada (Medicina Generalista)

Alejandra Endrek Muller (Medicina Generalista)

María Urquiza (Medicina Generalista)

Pamela Giorgetti (Medicina Interna)

Juan Martín Salum (Medicina Legal)

Lucas Callovi (Medicina Legal)

Gabriela Mirolo (Medicina Legal)

Andrea Guastavino (Medicina Paliativa)

Fernando Estrada (Nutrición Médica)

Julieta Belén Rasetto (Nutrición Médica)

Ana Sodero Inaudi (Nutrición Médica)

María Macias (Oftalmología)

Nadia Piceda (Oftalmología)

Romina Estuardo Tappazzini (Oftalmología)

Camila Furlan (Otorrinolaringología)

Lucas Aldape (Pediatría)

Silvana Díaz (Pediatría)

Jesica Villanueva (Pediatría)

Elizabeth Caballero (Prehospitalaria)

Florencia Mandiles (Prehospitalaria)

Luis Palacios (Prehospitalaria)

Julia Santillán (Prehospitalaria)

Luz Simonelli Marine (Prehospitalaria)

Valentín Benito (Radiología y Diagnóstico por Imágenes)

Marianela Ladrón de Guevara (Radiología y Diagnóstico por Imágenes)

María de las Mercedes Rodríguez (Rehabilitación Médica)

Marianela Place (Terapia Intensiva)

Valentina Passera (Tocoginecología)

Alina Romero (Tocoginecología)

Julio Álvarez Ortíz (Urología)

Roberto Russo (Urología)