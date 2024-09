Alertan por la resistencia a los antimicrobianos derivada de los residuos farmacéuticos

La OMS publicó recientemente las primeras orientaciones sobre la contaminación por antibióticos procedente de la fabricación.

Se trata de una guía sobre “la gestión de aguas residuales y residuos sólidos en la fabricación de antibióticos”, la cual marca un camino a seguir en relación a la resistencia existente a los antimicrobianos (RAM).

Vale señalar en este sentido que, según datos internacionales de esta organización, la aparición y propagación de la RAM causada por la contaminación por antibióticos puede “socavar la eficacia de los antibióticos en todo el mundo, incluidos los medicamentos producidos en los centros de fabricación responsables de la contaminación”

“A pesar de que los altos niveles de contaminación por antibióticos están ampliamente documentados, el problema carece en gran medida de regulación y los criterios de garantía de calidad generalmente no abordan las emisiones ambientales. Además, una vez distribuidos los antibióticos, no se informa a los consumidores sobre cómo desecharlos cuando no se utilizan, por ejemplo, cuando caducan o cuando se termina el tratamiento pero todavía queda antibiótico”, precisó el comunicado de la OMS sobre este tema.

“Los residuos farmacéuticos de la fabricación de antibióticos pueden facilitar la aparición de nuevas bacterias resistentes a los medicamentos, que pueden propagarse por todo el mundo y amenazar nuestra salud. El control de la contaminación derivada de la producción de antibióticos contribuye a que estos medicamentos que salvan vidas sigan siendo eficaces para todos”, dijo al respecto la doctora Yukiko Nakatani, subdirectora general interina de la OMS para la RAM.

Además, la entidad precisó que, a nivel mundial, existe una falta de información accesible sobre el daño ambiental causado por la fabricación de medicamentos.

“Las orientaciones proporcionan una base científica independiente e imparcial para que los organismos reguladores, los responsables de compras, los inspectores y la propia industria incluyan en sus normas un control sólido de la contaminación por antibióticos”, señaló por su parte la doctora Maria Neira, Directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS.

“Fundamentalmente, el fuerte enfoque en la transparencia equipará a los compradores, los inversores y el público en general para tomar decisiones que tengan en cuenta los esfuerzos de los fabricantes para controlar la contaminación por antibióticos”, agregó, según detalló el parte de prensa.