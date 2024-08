Grupo Devoto expande sus unidades productivas

El entramado asociativo que conforma el Grupo Devoto, asentados en el este provincial, profundiza sus servicios y centros fabriles hacia el resto de la provincia de Córdoba y a otras ciudades del país.

Una de las entidades que surgieron dentro del holding de la economía solidaria, es la cooperativa de trabajo El Progreso, dedicada al rubro textil desde hace poco más de veinte años. En esa planta se trabaja en la recuperación de silo bolsas y en la confección de prendas deportivas y de trabajo.

Actualmente la dotación es de 72 personas que desempeñan sus tareas desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, divididas en dos turnos. Podría haber más, porque la demanda no decrece, reveló un informe del sitio especializado PrensaConOpinión. «Por eso se busca mano de obra entre quienes, aun no teniendo conocimientos previos, pueden ingresar a un proceso de capacitación que finaliza con el aprendizaje del oficio en no más de cuatro jornadas», se afirmó.

Mientras tanto, la cooperativa El Progreso amplía su mercado, generando más puestos de trabajo en otras localidades. Es que desde su propia entraña ya se desarrollaron dos marcas propias, Qors y Sol Sport, etiquetando la indumentaria deportiva, escolar, empresarial y publicitaria.

Hoy, desde Devoto salen las prendas que utilizan deportistas de los clubes Atlético Rafaela de Santa Fe, General Paz Juniors de Córdoba, San Isidro y El Ceibo de San Francisco, Jockey Club de Villa María, Club Sampacho y el GEPU de San Luis.

Para completar el proceso de costura que no puede ser terminado en la unidad fabril, la entidad deriva trabajo a una asociación civil de mujeres en la localidad de Arroyito, y dentro de muy poco tiempo se hará lo mismo en La Francia, donde por iniciativa del municipio local, doce mujeres se incorporarán a esta suerte de red laboral.

Casos similares se encuentran en las provincias de San Luis y Salta. En el primer caso, en la pequeña localidad de Concarán, donde un grupo de ex trabajadores de una empresa que fabricaba accesorios para una reconocida marca deportiva y que cerró su planta, decidió mantener la fuente laboral constituyéndose en cooperativa. El Grupo Devoto se hizo presente, brindó asistencia técnica y maquinaria, y en este momento hay cuarenta personas que completan la etapa de costura de prendas para empresas y escuelas, mientras se aprestan a desarrollar la fabricación de botines.

En el caso de Salta, la organización devotense provee de trabajo a siete pequeñas cooperativas que tienen una producción anual de 20 mil prendas destinadas a empleados de tabacaleras de esa provincia.

El conglomerado que conforma el Grupo Devoto incluye a organizaciones de distinta naturaleza jurídica, pero articuladas de un modo que permite cubrir casi todas las necesidades de la población. Mutual, cooperativas y una fundación promueven de manera excluyente el desarrollo social, económico y productivo. Desde hace tiempo, el entramado asociativo de Devoto alcanzó tal consolidación como sistema, que lo ubica entre las entidades más emblemáticas del universo de la economía solidaria.