El pasado viernes 1 de diciembre de 2023, la Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA) presentó el informe de la Encuesta Relevar Salud 2023, sobre distintos aspectos centrales de las organizaciones del sector asociativo y el sistema de salud. Se realizó en la sede de Belgrano 172 en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

La encuesta forma parte de la investigación «Historia, presente y futuros posibles del Mutualismo de Salud en Argentina», cuyo fin es aportar propuestas y alternativas para el sector en distintos escenarios de políticas sanitarias. Contó con el apoyo del INAES y el acompañamiento de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM). En ese sentido, la presentación estuvo a cargo del presidente saliente del INAES, Alexandre Roig y contó con la presencia de Alejandro Russo, presidente de CAM. Los oradores de la jornada fueron el Dr. Mario Glanc y el presidente de FAMSA, Juan A. Pivetta.

Entre las principales reflexiones, Pivetta expresó: «Ha llegado el momento de hacer un debate para saber desde el Estado cuáles son los datos para pensar en una política pública sostenible para el sistema de salud. No hay eficiencia en el uso de los recursos y la misma no se puede obtener sin datos. Tener herramientas es muy importante para discutir un cambio de rumbo».

Datos principales de Relevar Salud

El universo tomado para la encuesta fue el conformado por instituciones prestadoras y/o aseguradoras de servicios de salud encuadradas dentro de la Ley Orgánica para la Asociaciones Mutuales N° 20.321/73; es decir, mutuales y cooperativas del sector.

El informe remarca que «es importante conocer la contribución que el Mutualismo en Salud pueda hacer a ese proceso, resguardar la continuidad de cuidados de los casi 3.000.000 de personas, entre asociados y beneficiarios, amparados por ellas, y aportar desde esa perspectiva a un debate sectorial impostergable».

En palabras del propio Mario Glanc, el dato más saliente de la muestra es que «el mutualismo en salud concentra al 40% de los beneficiarios del aseguramiento voluntario en el país». Para Glanc, «esto significa que el mutualismo tiene una pujanza muy grande; es un dato que tiene importancia por su propio peso e indica que el sector mutual está subvalorado y sub reconocido dentro del sector de la salud».

Dentro del sector asociativista en salud relevado, el 95% son mutuales y el 5% son cooperativas. Siempre según el informe, el 36% son prestadores; el 46% aseguradoras y el 18% restante, son mixtas.

La mayor parte de las entidades relevadas brinda coberturas parciales; un tercio solo brinda Plan Médico Obligatorio (PMO) y una porción menor ofrece tanto coberturas parciales como PMO. Otro dato llamativo. El 41% tiene un alcance local; el 28%, provincial; y el 15%, nacional.

Una de las responsables de operativizar el relevamiento fue María Laura Benítez, brindó detalles del trabajo: «Esta encuesta se llamó Relevar por dos cuestiones; primero, por relevar datos, en el sentido más literal, y también para mostrar la relevancia del mutualismo dentro del sistema de salud. Esto queda en evidencia en ese 40% de injerencia».

«En cuanto a la experiencia en sí, tuvimos personas o instituciones que supieron responder de manera muy completa y con mucha predisposición. En otras, se advirtió la importancia que tiene concientizar sobre la recolección de datos», apuntó Benítez.

Finalmente, María Laura expresó: «Es impactante que la población joven sea mayoritaria entre quienes eligen a las mutuales. Me sorprendió también la importancia que le da el mutualismo a la atención primaria. Y también sorprendió la diversificación y amplia cartera de servicios que ofrecen estas mutuales, con centros de recreación, piletas, ayuda económica, estando atentos al desempleo y una serie de cuestiones que no son específicas de la salud».

Mutuales y cooperativas y sus propuestas

Alexandre Roig sobre este tema en particular concluyó: «Lo primero a remarcar es que es un sistema que ha crecido, pero además es el único sector que plantea una solución para el sector informal o economía popular. Lo segundo es que el asociativismo es uno de los pocos sectores que aporta un debate y se preocupa no solo por su sector, sino por todo el sistema de salud».

En ese sentido, Juan Pivetta remarcó: «El debate sobre el sistema de salud todavía no entró en la agenda de los grandes temas nacionales. Y cada vez está más afectada la calidad del servicio de salud. Cuando se tiene que esperar meses por un turno, tanto en el sector público como en el privado, se pueden llegar a perder vidas. En salud, hay cosas que no se pueden postergar y, si llegás tarde o no podés pagar todos los seguros y copagos, te puede costar la vida. Entonces, es urgente debatir todo el sistema de salud».

El informe concluyó: «Relevar Salud 2017 y 2023 han intentado suplir estas carencias. Sin embargo, es propicia la oportunidad para proponer, la institucionalización orgánica de este proceder, a través de la conformación de un Observatorio del Mutualismo en Salud, coordinado desde las instancias regulatorias centrales, y con participación de los órganos federales y confederales del sector mutual». El trabajo realizado, que describe la historia, los actores, y los posibles futuros escenarios del sistema de salud argentino, será publicado a la brevedad.