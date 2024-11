Cooperativas del noreste cordobés trabajan junto al sector privado

El jueves 14 de noviembre el Consejo Regional del Noreste Cordobés, que reúne a las cooperativas de la región que gestionan servicios públicos diversos, se realizó en el Club Sportivo de la localidad de Balnearia (departamento San Justo) el Primer Encuentro con Proveedores.

El Consejo integra a 18 cooperativas de electricidad y servicios públicos de las localidades de Balnearia, Miramar, Marull, Altos de Chipion, La Paquita, La Para, Villa Fontana, La Puerta, Obispo Trejo, Villa Santa Rosa, Río Primero, Brinkmann, Morteros, Porteña, Freyre, Col. Marina, Devoto y La Francia. Por parte de los proveedores participaron CoopTech, HormiCoop, ProCoop, e Iris Energía. Cada una de las empresas contó con un tiempo de exposición y espacio para atender consultas particulares de cada cooperativa. Finalmente, todos los presentes compartieron un ágape de cierre.

Néstor Chiappafreddo, presidente del Consejo en representación de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Santa Rosa, destacó la relevancia de la reunión: “Buscamos lograr un espacio de encuentro de las cooperativas con los proveedores, que sea útil para todos los participantes. Se trata de un espacio más de interacción entre los representantes de nuestras cooperativas, que se suma a las habituales reuniones que programamos, y esperamos darle continuidad el próximo año”. El referente destacó el buen momento que atraviesa el sector asociativo, que hoy ve con expectativas renovadas la vinculación política con el Estado provincial, a través del Ministerio de Cooperativas y Mutuales. “Lo vemos bien. Creo que este es un sector que nunca tuvo una representación real dentro del Gobierno, es algo que estamos experimentando como dirigentes por primera vez, y esperamos que sea bueno para todas las entidades que se dedican a brindar servicios esenciales en las localidades del interior”.

Presencia del gobierno provincial

Cabe recalcar que el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, también fue partícipe a través del acompañamiento de Martin Bergese, director de Promoción del Trabajo y la Producción Cooperativa. En este sentido el dirigente oriundo de Marull, llevó tranquilidad a los asistentes, ante la reciente renuncia como ministro del villamariense Martin Gill. Al ser consultado sobre trascendidos sobre la conversión del Ministerio en un área subordinada, Bergese expresó: “Aquellos que por lo bajo susurran que este Ministerio puede bajar de rango, es porque no les interesa el cooperativismo y el mutualismo, no les interesa la mejora de la calidad de vida de los habitantes del interior profundo, y menosprecian o desconocen los procesos asociativos basados en el principio de la solidaridad, que no se dan de un dia para el otro”.

Y agregó con firmeza: “El Ministerio de Cooperativas y Mutuales es un gran acierto y una idea vanguardista de Martin Llaryora, que es aplaudida en otras provincias, ya que en Córdoba tenemos el primer ministerio de estas características a nivel nacional. Nuestro Gobernador nació en este querido noreste provincial, donde afortunadamente respiramos y transpiramos cooperativismo y mutualismo, gracias a la visión y el impulso de nuestros padres y abuelos, que se arremangaron y juntaron cuando vieron que el mercado no estaba interesado en llegar con los servicios esenciales al interior, y cuando se dieron cuenta que el Estado tampoco iba a poder hacerlo por distintas circunstancias”.

Finalmente, el funcionario cerró diciendo: “Felicito al Consejo Regional del Noreste, porque aquí hay cooperativas interesadas en productos y servicios de otras cooperativas y actores privados. Como Gobierno provincial creemos en la articulación público privada, creemos en el trabajo asociativo entre municipios, cooperativas, y mutuales, porque entendemos que, a través del desarrollo productivo, industrial, y turístico -como se está dando en esta gran región de Ansenuza-, vamos a continuar generando oportunidades de trabajo para que el interior profundo siga empujando positivamente a la provincia y el país. Por eso no nos cansamos de repetir, tanto cooperativismo como sea posible, y tanto Estado como sea necesario”.