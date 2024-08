Cooperativa Horizonte cumplió 42 años con casi 20 mil viviendas entregadas

En el marco del 42º Aniversario, y continuando con las adjudicaciones programadas según Plan Bienal 2023-2024, recientemente fueron adjudicadas 150 nuevas viviendas, entre ellas, la vivienda Nº 19.000. En la oportunidad se reflejó también historia, magnitud y logros institucionales, así como nuevas problemáticas que se enfrentan y remediaciones previstas. Unos 45 gremios y agrupaciones también participaron de la gesta.

En un acto realizado en su sede central en Córdoba, su presidente Carlos Moro expresó: “Fundamos la cultura del esfuerzo (eficaz) para la casa propia. Sin los pilares que conforman los principios del cooperativismo, la meta sería inalcanzable: ayuda mutua, equidad, transparencia y eficiencia productiva, son algunos de ellos. Pero queda claro que sin sacrificio no hay logros.

Siempre en Horizonte lo que comienza como ilusión y entusiasmo culmina como logro concreto. Nos conmueve cuando una de nuestras familias llega a su techo propio, porque precisamente somos una cooperativa `con fines de vivienda´, exclusivamente. Después de la casa propia, nuestra verdadera historia comienza», afirmó.

«Sin embargo -agregó- nuevos desafíos nos esperan, ya que a pesar de la excelente imagen y fuerte apoyo que tiene nuestra institución ante la sociedad cordobesa toda, y la importante contribución que hacemos para superar el déficit habitacional, no logramos el acompañamiento de ciertos sectores del Estado, y ni siquiera el cumplimiento de sus legales obligaciones de garantizar `servicios conexos´ (como es el caso del servicio de agua)”, advirtió.

Luego se dirigió a los presentes Julián Benassi, fundador y asesor general, compartiendo diversos lineamientos.

¿Cuál fue la idea y el objetivo que tuvimos por aquel entonces, en 1982 cuando fundamos la Cooperativa?, lanzó. Para responder: “Un día como hoy, 9 de agosto del año 1982, me tocó fundar Cooperativa Horizonte Ltda. Mi función principal fue aportar el Sistema de Vivienda de la Cooperativa y tramitar la iniciación de la misma. La idea fue y sigue siendo organizar por la vía cooperativa los pequeños aportes de sectores sociales menos favorecidos, para llegar a la casa propia sin depender de créditos públicos o privados, y sin depender de subsidios estatales: contando sólo con un potente Sistema de administración propio.

Es decir, que elegimos el camino más difícil (el de no depender de nadie), pero también el más seguro: en 42 años vimos aparecer y fracasar sucesivos planes masivos de vivienda oficiales o privados, que cuando no terminan en maniobras dolosas (los menores de los casos), simplemente se quedan en el camino por impericia o falta de fondos, o bien terminan siendo sólo una solución para el pequeño sector de los que más pueden”.

¿Qué es lo que hoy no existe en la Argentina?, arrojó luego, para continuar:

“Salvo por Horizonte, hoy no existe en Argentina un Plan o Programa de Vivienda Social que se haya iniciado 42 años atrás.

Salvo por Horizonte, hoy no existe un Plan o Sistema de Vivienda Social abierto e ilimitado que permita elegir la vivienda que se pueda; efectuar los aportes que se pueda (en dinero, trabajo u otros); hacer uso de las Flexibilidades de Aporte que sean necesarios y se justifiquen; lograr y cancelar la vivienda y el completamiento de infraestructura (pavimento, alumbrado público, espacios verdes, etc.), en el plazo en que cada Asociado determine, según sus elecciones y situación económica particular.

En resumen, no existe en nuestro país ninguna Cooperativa de Vivienda Social Autofinanciada, y ningún sistema de gestión que se haya siquiera aproximado a las 19.000 viviendas adjudicadas por la Cooperativa.

Esa misma vivienda social y servicios conexos que la Constitución señala como un Derecho a hacer efectivo por el Estado para todo ciudadano, pero que nunca -gobierno tras gobierno- se la incluyó como prioridad. Resultado: cada vez menos cordobeses pueden acceder a la casa propia.

Por eso necesitamos poner en prioridad más obra pública orientada a vivienda y servicios conexos (agua, luz), antes que otras inversiones que no resuelven el problema de la falta de casa propia”, afirmó, no sin antes subrayar: «Pero la felicidad completa no existe. El municipio incumple la ley y Horizonte exige y demanda judicialmente sus derechos, ¡a la par que sigue construyendo!».

“Pero más allá de las opiniones y priorización del gasto público que podamos tener -continuó Julián Benassi- existen problemas más concretos, ocasionados por el incumplimiento del municipio de hacer efectivo el derecho de acceso al agua potable, tal como lo ordena la Constitución y la Normativa Municipal vigente».

Recordó que la comuna exige a los asociados, además de la infraestructura del espacio, una millonaria obra para la extensión de redes de agua que es su obligación legal.

Finalmente dijo que «las correspondientes acciones civiles y penales ya fueron iniciadas por la Cooperativa. Pero volviendo a nuestra celebración de hoy: Horizonte logró lo que nadie pudo y su marcha no se verá alterada por maniobras contrarias a Derecho. ¡Hoy estamos de feliz cumple!”, culminó.