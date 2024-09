Congreso de FACE: “Tenemos que prepararnos para ofrecer los servicios que hoy se están requiriendo”

Por Javier De Pascuale

“Por dos días, debatimos, aprendimos y proyectamos el futuro de nuestras cooperativas eléctricas bajo la premisa de la Innovación Cooperativa para el Desarrollo Sostenible. Tuvimos de todo: charlas inspiradoras, talleres, paneles de expertos y momentos de intercambio entre profesionales del sector. Este encuentro nos impulsa a seguir construyendo un camino más colaborativo y eficiente. ¡Muchas gracias a todos los que hicieron posible este evento!”.

De este modo la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE Ltda.) cerró su XXII Congreso Nacional en el Centro de Convenciones de Córdoba, llevado a cabo jueves y viernes pasados y que ya ingresó en los registros históricos de la institución como el mayor evento de la actividad: el más masivo, el que contó con la mayor participación de especialistas y referentes de distintas disciplinas que hacen al devenir de los servicios públicos y el de los mejores debates sobre el futuro de una actividad sujeta a importantes vientos de cambio.

Sin dudas, fueron dos jornadas de puro espíritu cooperativo, “que nos une y nos fortalece”, según los referentes federativos, porque fueron días “llenos de aprendizajes y conexiones. Un espacio clave para el debate y la innovación en el sector cooperativo eléctrico”.

FACE saludó finalmente haber logrado “un espacio de encuentro, aprendizaje e innovación cooperativa, donde se destacaron las voces de expertos y referentes del sector; y una exposición comercial con más de 60 empresas exponiendo sus productos y servicios, brindando soluciones creativas, reducción de costos y otros beneficios.

“El panorama del Congreso ha sido una grata sorpresa. Hemos superado los más de mil inscriptos, duplicando los 500 que tuvimos el año pasado. Esto refleja el compromiso de las cooperativas y la importancia de la ubicación estratégica, facilitando la llegada de dirigentes cooperativos de todo el país. Es un congreso muy interesante”, destacó José Bernardo Álvarez, presidente de FACE, ante la prensa.

“Creo que hemos tocado fondo en Argentina y debemos buscar un horizonte como cooperativistas. Tenemos que prepararnos para ofrecer servicios de calidad en un mundo donde la energía, la tecnología, la conectividad y las energías renovables serán fundamentales”, refirió Álvarez sobre los debates mantenidos en el evento.

Para conocer en detalle la interpretación que le dio la Federación al XXII Congreso Nacional, Comercio y Justicia entrevistó a Álvarez y al titular de FACE Córdoba, Omar Marro (de la Cooperativa de Luque).

Álvarez: “Las cooperativas están dispuestas a hacer su parte”

Entrevista del periodista Javier De Pascuale al presidente de FACE, José Álvarez.

Me imagino que está muy satisfecho. Es el mayor Congreso histórico de FACE…

Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque hemos tenido una repercusión importante en asistencia. Y en lo institucional vemos que hay un entusiasmo importante del sector cooperativo, de los cooperativistas de servicios públicos en elaborar una visión sobre el rumbo que va a tomar el país en los próximos meses. Nosotros estamos confiados, como gente de trabajo, en que saldremos adelante. No nos queda otra posibilidad. Es lo que hoy hemos observado, en principio.

¿Cómo están hoy las cooperativas del servicio en la Argentina?

Bueno, nosotros estamos representados en 14 provincias, es decir que todas tienen realidades distintas en algunas están más complicadas porque no se ha aplicado el VAD, que es el Valor Agregado de Distribución que les permite a las cooperativas trasladar los aumentos de costos en salarios y otros costos, que les permite comprar los insumos, como cables, postes, todo lo que necesita la cooperativa para subsistir, que es parte de la tarifa. Eso no se ha actualizado en algunas provincias y lleva a que las cooperativas no puedan pagar la deuda con Cammesa, a quien le compran la energía.

En Córdoba sí se actualiza el VAD…

Claro, en Córdoba sí y hay avances en Mendoza, no así en Buenos Aires, Entre Ríos tampoco. Esas son las disparidades que tenemos. Pero de todas maneras hemos hecho contacto con Cammesa y estamos hablando, es más este viernes estuvieron autoridades de Cammesa, porque el objetivo nuestro es salir adelante y pagar lo que tengamos que pagar. Por eso nos interesa ir observando el rumbo que va a tomar el Gobierno en materia de tarifas.

Estamos en un momento de transición. Pasamos de un sistema regulado a un marco de desregulación, ¿temen que haya competencia que hoy no hay? ¿Cómo ve ese proceso?

Mire, las cooperativas tienen muchos años en sus territorios, algunas ya están cumpliendo varias décadas, las hay de 80 años. Es decir que hemos vivido y hemos pasado todos los procesos políticos de ese período. Hemos pasado los procesos militares, hemos estado con los radicales, con el PRO, con el peronismo… Y las cooperativas han seguido existiendo, nos hemos ido adaptando a pesar de los contextos económicos que nunca han sido favorables, y hemos salido adelante. Nosotros esperamos que en este contexto que se está dando podamos salir adelante. Estamos de alguna manera observando y estamos dispuestos a hacer nuestra parte, pero siempre también sabemos que nosotros representamos a los socios que son los que reciben los servicios. Es lo que hacemos: tratar de ver cómo mantenemos ese equilibrio, de que el país salga adelante y que la gente sufra lo menos posible.

Las familias asociadas llevan meses recibiendo el golpe de la recesión y la caída del poder adquisitivo…

Allí hay un desafío, porque ha habido una disminución del poder adquisitivo de la gente, una recesión muy compleja que sin duda impactó por todos lados. En el marco del Congreso hemos escuchado varias charlas sobre la macro, pero sabemos que acá lo que se tiene que recuperar es la microeconomía. Para trabajar el día a día necesitamos que se recupere el poder adquisitivo, el salario de la gente. No dependen de nosotros, de las cooperativas, los movimientos de tarifas, que se manejan a nivel nacional. Sin dudas que necesitamos que así como se ajustan las tarifas, se ajuste el poder adquisitivo de la gente.

Le pido su consideración sobre un último tema, que es el RIGI. Acaba de ser reglamentado y ahora entran las telecomunicaciones que brindan muchas cooperativas, y todo lo que es infraestructura en sentido amplio, que también trabajan. ¿Qué posibilidad tienen las cooperativas, quizás en forma de clúster o asociadas de algún modo, de ser parte de ese escenario de inversión?

Nosotros estamos abiertos y dispuestos a avanzar en todos los proyectos que dejen beneficios a la gente. Por supuesto, la comunicación y la tecnología son ejes fundamentales en estos tiempos y brindan enormes oportunidades, porque hoy el mundo está apuntado a la comunicación. Hay que ver eso, estar atentos. Esta convocatoria que hoy hemos tenido, es masiva porque este sector está ávido de ver cuáles son las propuestas y estamos dispuestos a poner el hombro, como se dice, al país. Por supuesto que ojalá que tengamos reglas claras, es condición para que lo podamos realizar. Hay cooperativas dispuestas, hay capacidad en lo técnico y en los profesionales que tenemos para realizarlo. Tenemos capital humano. Por eso esperamos que las reglas sean claras y que podamos avanzar en el futuro.

En algunos períodos históricos las cooperativas han sido discriminadas. Esperemos que no sea el caso…

Bueno, mire, si Usted ve este Congreso y su concurrencia, si Usted recorre la exposición, uno puede ver la potencia que somos: acá la mostramos y llama la atención. Creo que si viene cualquier político que aspira a gobernar una provincia o el país, se lleva una impresión clara de este movimiento. Ojalá que ocurra y que miren que en nuestro país hay una economía solidaria muy importante. Que podemos aportar un grano de arena para salir adelante. Es cierto que hay gente que pareciera que tiene anteojeras. Bueno en esos casos es importante que amplíen la visión y que vean que hay un sector que está dispuesto a aportar y salir adelante. Ojalá que así sea.

Más allá de cualquier interpretación, de color político, la Argentina es un país federal que está conformado por distintos sectores. Ojalá depongamos actitudes de división y podamos salir adelante. Nosotros vamos a trabajar en su sentido.

Marro: “Debemos ser muy dinámicos para asegurar el futuro”

Entrevista del periodista Javier De Pascuale al presidente de FACE Córdoba, Omar Marro.

En primer lugar, felicitaciones a FACE Córdoba por este Congreso. La dimensión de esto es inconcebible, o sea, es histórico.

Sí, realmente estamos gratamente sorprendidos por la concurrencia, sabiendo que FACE es una federación de alcance nacional y que tiene cooperativas de prácticamente 14 distritos de toda la República Argentina, entendemos que hoy se han dado cita aquí todos ellos. Este Congreso reedita la metodología de los congresos anteriores, pero realmente con un nivel de participación que nos ha sorprendido, con más de 1.200 inscriptos. Obviamente podemos decir que aquí está representada la gran mayoría de las cooperativas del interior del país.

Creo también que la convocatoria obedece al diseño del Congreso. Pero además por las expectativas que se han generado en torno a este nuevo rediseño económico que el país empieza a transitar. Los servicios públicos eléctricos, pero también agua y saneamiento y los demás servicios que prestan las cooperativas, van a estar sometidas al ajetreo económico de lo que viene y creo que hoy muchos vienen a buscar algún tipo de respuesta a la enorme cantidad de preguntas que nos hacemos todos.

Claro, estamos en un momento de transición. Transición tecnológica, de consumos, de cambios de reglas en materia de regulaciones, sin hablar del modelo económico. La gente del sector ¿ve que el mundo cambia y que hay que adaptarse?

Claro que sí, es lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo en general. Es importante identificar las perspectivas de lo que viene hacia adelante; todo lo que trae este cambio en las reglas de juego de la economía. Pero fundamentalmente la enorme irrupción que provoca la tecnología en todos los servicios. Todo esto somete a las cooperativas a un enorme desafío. Yo creo que la dirigencia viene tomando conciencia de eso y trata en estos eventos de ir acomodándose para ver cómo adaptarse y cómo seguir en este nuevo modelo.

¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Hay que ser más dinámicos en la gestión? ¿Hay que crear una nueva generación de dirigentes?

Todo eso. Debemos ser muy dinámicos para crear las condiciones adecuadas para que los servicios se sigan prestando de modo alcanzable y con calidad. Con mucha resiliencia. Hay una enorme masa de asociados a las cooperativas del interior del interior, que día a día reciben y necesitan servicios para su desarrollo personal, pero también para el económico y social de su territorio. Entendemos claramente nuestra responsabilidad.

Y esa visión la tiene especialmente el movimiento cooperativo…

Claro. Para que nos vean diferenciadamente de otros prestadores, depende mucho de nosotros. Debemos entender que estas reglas de juego que se han puesto hoy en vigencia, requieren de una rápida adaptabilidad por parte de la dirigencia del sector. Es necesario mantenernos activos y participativos. Es el único modo de poder sostener hacia el futuro en manos de las cooperativas los servicios esenciales en el interior de la provincia.