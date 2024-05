Universal estrenará montaña rusa al aire libre de alta velocidad

Universal Studios Hollywood anunció que su primera montaña rusa al aire libre de alta velocidad, “Fast & Furious: Hollywood Drift”, se unirá a la familia de parques temáticos en 2026.

La nueva atracción, inspirada en la saga cinematográfica de Universal Pictures, Fast & Furious, contará con recursos innovadores y tecnológicos nunca antes empleados en una montaña rusa.

Lo más destacado incluirá una rotación de 360 ​​grados de los vehículos individuales a medida que avanzan a lo largo de una pista construida con tecnología de reducción de sonido. Estas atribuciones crearán una sensación perfecta de autos a la deriva mientras los visitantes giran a velocidades extremadamente rápidas.

«Como destino de parque temático de entretenimiento de primer nivel con una rica historia de sumergir a los visitantes en atracciones increíbles basadas en las propiedades de cine, televisión y juegos más inspiradoras de la actualidad, estamos entusiasmados de presentar nuestra primera montaña rusa al aire libre de alta velocidad», dijo Scott Strobl, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Universal Studios Hollywood.

“A medida que Universal Studios Hollywood continúa evolucionando, la llegada de ‘Fast & Furious: Hollywood Drift’ será un poderoso cambio de juego que infundirá un nuevo nivel de emoción en nuestro ya dinámico parque temático, y esperamos darles la bienvenida a los visitantes cuando entre a la carrera en 2026”, agregó

La nueva atracción estará ubicada en el Upper Lot de Universal Studios Hollywood, mientras que los visitantes formarán fila dentro de una gran estructura estilo garaje de ladrillo rojo antes de instalarse en los vehículos de atracción modelados a partir de varios autos auténticos que aparecen en las películas, continuará a lo largo de una pista aérea que serpentea sobre partes del parque temático.

La atracción se unirá a la lista de propuestas de Universal Studios Hollywood, que incluyen a Super Nintendo World; The Wizarding World of Harry Potter; Jurassic World—The Ride; The Secret Life of pets: Off the Leash; y Despicable Me Minion Mayhem; entre otros.

La nueva montaña rusa se convertirá en una marquesina junto a la atracción exclusiva Studio Tour del parque temático, que conmemora los 60 años de magia cinematográfica este año.