Todo lo que hay que saber para viajar al Rock in Rio

Convertido en la mayor marca registrada de un evento musical en Iberoamérica, Rock in Rio se prepara para su 24ª edición con una lista de celebridades liderada por Ed Sheeran, Imagine Dragons, Travis Scott y Karol G, y una programación que incluye actuaciones de 750 artistas para la cual se prevé un público de 700 mil personas que dinamizará la economía de Río de Janeiro.

Del 13 al 22 de septiembre, el festival ofrecerá unas 500 horas de música en vivo con un line up que se distribuirá en siete escenarios ubicados en el barrio de Jacarepaguá, conocido como la “Ciudad del Rock”, y situado en la zona oeste de Río de Janeiro y a orillas del mar de la icónica ciudad brasileña.

Esta 2024 marca la celebración de los 40 años de Rock in Rio, que además de diversos escenarios para segmentar el público según sus preferencias, incorporó novedades como un video mapping de celebración que será exhibido todas las noches antes del espectáculo principal, muestras temáticas con experiencias inmersivas, y un homenaje a la música brasileña como muestra de su fuerza cultural. Los organizadores también están preparando un musical que homenajea la trayectoria del festival que ya cuenta con 22 ediciones desde 1985 y réplicas en Portugal, Madrid y Las Vegas.

Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por el gobierno de la ciudad y del estado homónimo de Río de Janeiro, el evento ya suma en su historia 22 ediciones, actuaciones de más de 3.800 artistas, 11,2 millones de espectadores y más de 130 días de fiesta musical desde 1985.

Cabe destacar que para celebrar las cuatro décadas de Rock in Rio, la organización se asoció con Visit Río y ofrece descuentos en las atracciones turísticas de la ciudad a quienes compren entradas para los conciertos y quieran visitar monumentos como el Pan de Azúcar o el Corcovado. El objetivo es, en suma, presentar a Rio de Janeiro como un destino atractivo, lleno de bellezas naturales y gran infraestructura turística, cultural, gastronómica y de entretenimiento. Los descuentos sólo serán para personas que no vivan en la ciudad y se aplicarán en atracciones como el teleférico del Pan de Azúcar, el Corcovado, Museu do Amanhã y paseos en barco, entre otras.

El presidente de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, expresó que “Río es una de las vitrinas de Brasil ante el mundo, una capital importante de un estado muy importante, que tiene vocación internacional. Y eso es fundamental para potenciar el turismo en todo el país y construir el Brasil y el Río que queremos para el futuro, con alegría, sostenibilidad, generación de empleo e ingresos para sus habitantes”.