Palladio Hotel MGallery Buenos Aires lanzó nuevas propuestas de spa para la primavera

Para recibir la primavera, Palladio Hotel MGallery Buenos Aires presentó nuevas experiencias de bienestar y renovó la oferta de servicios de su Secret Spa & Wellness Center a través de una combinación de tratamientos que trabajan con productos de la más alta calidad de la línea de cosmética profesional Germaine de Capuccini en espacios especialmente preparados para quienes buscan un momento de relax.

Junto con el acompañamiento de esta marca, el único hotel 5 estrellas de la línea MGallery de Accor en Argentina emplazado en un edificio histórico que supo ser el solar donde nació Nicolás Rodríguez Peña ubicado en el barrio de Recoleta propone disfrutar de una variada carta con ocho nuevos tratamientos corporales y faciales que aportan serenidad, pureza, belleza y elegancia a la piel, perfectos para esta temporada.

Todas las propuestas se aplican en salas ambientadas previamente con aromas, esencias y luz natural para favorecer la plena relajación y dar inicio a la experiencia sensorial. Estos espacios también cuentan con una magnifica vista a los jardines de la plaza Rodríguez Peña, un enorme pulmón verde en medio de la ciudad.

Además de los masajes y como parte de la propuesta integral en Secret Spa & Wellness, los invitados tienen acceso al Circuito Bienestar donde podrán disfrutar de los beneficios del vapor del sauna seco, la combinación de altas temperaturas que se aplican a elevada presión en puntos específicos del cuerpo de la ducha escocesa, la terapia de color y vapor suave del tepidarium, descanso en la sala de relax, refrigerios y piscina exterior climatizada junto al jacuzzi.

Entre las nuevas experiencias figuran la Pure Energy C+ ( tratamiento antioxidante con Vitamina C para el estrés, la deshidratación y el envejecimiento de la piel); Only For You (tratamiento facial re-enegizante y desintoxicante); Harmony day (incluye esencias aromáticas, música de cuencos, sesión mindfulness, masaje geotermal de piedras calientes y aceites esenciales, y un blend de té en hebras by Viveka con patisserie artesanal); Healthy day (incluye la sesión de mindfulness, infusión detox de vegetales frescos, masaje descontracturante o deportivo, reflexología y almuerzo saludable en Negresco Bistró); Serenity (incluye un scrub y masaje corporal hidratante con esencia de Té blanco de Germaine de Capuccini, yoga facial, hidromasaje y refrescos); Friends experience ( fusiona técnicas de respiración profunda, sesión de mindfulness, masaje descontracturante o relajante en simultáneo y un almuerzo saludable en Negresco Bistró); Love & Health (circuito sensorial de meditación en un espacio romántico, masaje descontracturante o relajante en simultáneo, masaje facial hidratante o reflexología y tabla de quesos artesanales con copa de espumante); y Experiencia Secret (incluye un masaje corporal relajante o descontracturante, sShock hidratante facial de Germaine de Capuccini, yoga facial hidratante, blend de Té en hebras by Viveka con macarons, copa de espumante y un Luxury kit de Germaine de Capuccini).

Todas las propuestas incluyen parking de cortesía y además, Secret Spa & Wellness Center ofrece masajes corporales y tratamientos faciales para disfrutar por separado, como el masaje de diacqua (a cuatro manos), drenaje linfático, Jet Lag, facial option antiage, y day spa, entre otras opciones.