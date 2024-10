Nueva York siempre tiene algo nuevo para conocer y descubrir

Con grandes eventos, celebraciones, inversiones en infraestructura y aperturas, la ciudad sigue siendo una de las más dinámicas y vibrantes del mundo

La ciudad de Nueva York no para de crecer y renovarse. A las puertas de históricas celebraciones como los 400 años de su fundación y/o de eventos de talla mundial como la Copa Mundial de Fútbol a celebrarse el año próximo, la ciudad se prepara para recibir a millones de viajeros con infraestructura renovada, increíbles atracciones y nuevas aperturas.

En esta línea NYC Tourism + Conventions, la organización oficial de marketing de destinos y oficina de convenciones y visitantes de la ciudad de Nueva York, compiló una selección de las novedades recientemente anunciadas o que se esperan para los próximos meses:

Arte y cultura

• Museo de Arte y Tecnología Mercer Labs (Lower Manhattan)

El museo inmersivo que inauguró en febrero de este año, también funciona como espacio para eventos, es un lugar accesible y familiar que comprende 15 salas de experiencias, que incluyen arte proyectado, un estudio de sonido 4D e instalaciones LED.

• Museo de la Comida y Bebida (MOFAD) (Dumbo, Brooklyn)

El Museo de Alimentos y Bebidas inauguró en febrero un nuevo capítulo en Dumbo, Brooklyn, con una ubicación en el edificio Empire Stores. La primera exposición del museo, Flavor: The World to Your Brain, es una exploración de la experiencia sensorial de los sabores en los alimentos, ofreciendo a los visitantes información sobre cómo el cerebro experimenta el gusto, entre otras cosas.

• Centro de visitantes del Monumento Nacional Stonewall (West Village)

El primer centro de visitantes dentro del sistema de parques nacionales dedicado a la historia LGBTQ+ se inauguró en junio, honrando y explorando la historia del Levantamiento de Stonewall de 1969 en un espacio junto al histórico Stonewall Inn.

• Museo de Ellis Island (apertura 2026)

La Fundación Estatua de la Libertad-Ellis Island anunció recientemente una inversión de 100 millones de dólares para el Museo de Ellis Island, que incluye avances tecnológicos, exhibiciones reinventadas y nuevos teatros. Además, el proyecto ampliará los registros en su base de datos de 65 millones a 154 millones.

Grandes eventos y celebraciones

• 200º Aniversario del Museo de Brooklyn

El Museo de Brooklyn inició las celebraciones de su 200º aniversario el 5 de octubre pasado, con el primero de varios eventos y exposiciones que continuarán hasta 2025.

• New York City Pride

La marcha anual del orgullo prevista para junio 2025 será una de las más grandes del mundo y atrae a decenas de miles de participantes y millones de espectadores.

• 400º aniversario de la Ciudad de Nueva York

Para celebrar sus 400 años el año próximo, la ciudad albergará una serie de eventos que profundizará en la rica historia de uno de los destinos más emblemáticos del mundo.

• 250º Aniversario de Estados Unidos

En 2026, Estados Unidos celebrará los 250 años de su fundación a lo grande como la primera capital de la nación, el lugar de nacimiento del gobierno estadounidense y el lugar donde se redactó la Declaración de Derechos, además de centrarse en las historias no contadas de las comunidades negras e indígenas y su impacto.

• Copa Mundial FIFA 2026

La FIFA incluyó a Nueva York/Nueva Jersey como la ciudad anfitriona de la final de la Copa del Mundo 2026. Además del juego final el 19 de julio, Nueva York/Nueva Jersey albergará partidos el 13, 16, 22, 25, 27 y 30 de junio, y el 5 de julio.

Inversiones y desarrollos

• Pier 97 en Hudson River Park ( Hell’s Kitchen, Manhattan – octubre 2024)

Inaugurado recientemente, cuenta con un amplio parque infantil con una estructura para trepar de 8 metros, un campo deportivo y un paseo panorámico. También incluye una terraza con impresionantes vistas del río Hudson, rodeada de 16.000 flores y plantas.

• Proyecto Second Avenue Subway (Manhattan)

La fase 2 de este proyecto ampliará la línea Q del metro, brindando servicio a East Harlem con la creación de estaciones en la Second Ave en las calles 106 y 116, así como en la Calle 125 y la Avenida Lexington, que conectarán con las líneas 4, 5 y 6 y el Metro-North Railroad.

• Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK)

El Aeropuerto John F. Kennedy anunció una iniciativa de reurbanización comercial, que incluye más de 300 nuevas concesiones y más de 60 nuevas ofertas minoristas. También se inició la remodelación de la Terminal 6, cuya apertura está prevista en fases con la finalización de la sala de llegadas y salidas y las primeras cinco puertas de embarque en 2026. Actualmente también se está construyendo la Terminal 1, que se convertirá en una terminal de última generación con 23 puertas.

• Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR)

Además de la nueva Terminal A, que ofrece 33 puertas de embarque y está conectada directamente a un estacionamiento de varios niveles, EWR también está trabajando en un nuevo sistema de tren guía elevado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aliviar la congestión del tráfico.

• Estadio New York City Football Club (Willets Point, Queens – 2027 )

Como parte de una asociación público-privada, New York City FC financiará y construirá completamente el primer estadio de fútbol profesional de Nueva York. Tendrá 25.000 asientos, una nueva escuela pública, 3716 m2 de espacio público y verá la construcción de 2.500 viviendas asequibles para la comunidad. Se estima que el proyecto sumará 16.000 empleos y 6 mil millones de dólares a la economía de la ciudad.

Tiendas

• Primark

La reconocida tienda de ropa internacional abrirá una tienda insignia en Herald Square., Midtown Manhattan.

• Banana Republic

Banana Republic inauguró su revitalizada tienda insignia en Nueva York en mayo. El nuevo espacio, ubicado en el corazón de Soho, presenta un diseño y una experiencia que permite a los compradores descubrir el prêt-à-porter y los accesorios de alta calidad para hombres y mujeres de la marca.

• Skims

A principios de este año se informó que la empresa de ropa de Kim Kardashian firmó un contrato de arrendamiento para un espacio comercial en la Quinta Avenida. La popular marca abrirá su tienda insignia en Nueva York en febrero próximo, después de una exitosa experiencia de su tienda pop-up en el Rockefeller Center en mayo pasado.

