El destino de la Florida incluyó a esta ciudad en su gira de promoción por el país encabezada por representantes del Greater Miami Convention & Visitors Bureau y directivos de hoteles y centros comerciales, entre otros

Por Carolina Brenner

Una delegación encabezada por directivos del Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB), organización de ventas y marketing cuya misión es atraer visitantes al destino para ocio, negocios, reuniones y convenciones, visitó la ciudad de Córdoba con el fin de promover sus atractivos ante los agentes de viaje locales y medios de prensa.

De la comitiva participaron Carolyn Corrigan, directora de ventas para la industria de viajes para Latinoamérica y el Caribe del Greater Miami Convention and Visitors Bureau; Maria Daniel, directora de ventas de Trump International Beach Resort; Ibis Romero, directora ejecutiva para City of Sunny Isles; Sus Olsen Beltran, directora de ventas de Marseilles Hotel, Dorchester Hotel y Suites of Dorchester; Jessica Santiago, gerenta del grupo de ventas y eventos especiales de South Beach Hotel Group; Crystal Lezama, directora de ventas y marketing de Moxy South Beach; Adriana Valero, gerente de marketing y turismo del Dolphin Mall y Josue Kant-Szybowski, director de ocio y venta transitoria de Nautilus Soneta Miami Beach.

“Uno de los acontecimientos más importantes para Miami en los últimos meses fue la llegada de Lionel Messi al Club Inter, la cual no sólo impulsó el turismo sino también impactó en lo económico. Por ejemplo las entradas a los partidos pasaron a cotizar desde 40 a 500 dólares, incluso con tickets en ubicación premium de reventa que actualmente se venden desde los diez mil dólares”, expresó Carolyn Corrigan del GMCVB.

Por otro lado, la directiva hizo referencia a que el destino se prepara para atraer a los fanáticos del fútbol con vistas a la Copa Mundial FIFA 2026 que tiene a Estados Unidos como país anfitrión (además de México y Canadá) y que en Miami, tendrá su epicentro en el Hard Rock Stadium.

“Tenemos grandes expectativas para este evento deportivo en el que está confirmada la participación de 48 equipos. Además, en esta oportunidad están previstos cuarenta días de juegos, cuando siempre se concentraron en un mes”, comentó Corrigan.

Cabe destacar que el destino, conocido por su diversidad cultural, sus impresionantes playas, establecimientos culinarios de vanguardia y su creciente oferta artística y cultural, recibió en 2022 más de 26.5 millones de visitantes, lo que significó un ingreso económico de más de 20.800 millones de dólares. Las 17.1 millones de noches de hotel vendidas en 2022, representaron a su vez, un aumento de 12,7% respecto del año anterior.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) recibió a más de 50.6 millones de viajeros, de los cuales 4.7 millones de personas arribaron desde fuera de los Estados Unidos, y América Latina continúa siendo un mercado emisor clave, dentro del cual Argentina se posicionó en cuarto lugar, con 172.000 viajeros.

Ciudad gastronómica

Entre otras novedades que se resaltaron en el evento se hizo referencia a la reciente designación de Miami como ciudad gastronómica del año por la revista Bon Appétit, que junto a otras publicaciones como la Guía Michelin de Florida generan una gran expectativa para los sibaritas que deciden visitarla.

Por otro lado, se comunicaron los eventos importantes que tiene previsto el destino para el próximo año 2024, entre los cuales se destacan el Food & Wine Festival (febrero); el Jazz Festival (marzo); el Vibra Music Festival (marzo) y la Fórmula Uno (mayo).

“Por este motivo, desde enero a mayo del año próximo será temporada alta en Miami, lo que implica tarifas más elevadas y necesidad de hacer reservas con anticipación”, resaltó Corrigan.

Por otro lado, la directiva hizo referencia a la iniciativa Miami Temptations, que consta de ocho programas distribuidos en el año creados por el GMCVB para la promoción turística del destino.

Se trata de una serie de meses temáticos diseñada para que los visitantes puedan disfrutar de la amplia oferta de propuestas que ofrece la ciudad mediante una programación especial que incluye descuentos y ofertas para visitantes y locales. Entre ellos se encuentran: Miami Spice Month, Miami Spa Months, Miami Health & Wellness Months, Miami Arts, Culture & Heritage Months, Miami-Dade Farmers Month, Miami Attraction & Museum Months y Miami Entertainment Months.

La lista completa de las ofertas especiales disponibles en el Programa Miami Temptations del GMCVB se encuentran en www.Miami Temptations.com.

Entre otros anuncios, la directora mencionó la próxima inauguración del tren Brightline que comenzará a unir Miami con Orlando a partir del 15 de septiembre. Se trata de un tren de lujo de alta velocidad que tendrá dos tarifas, una de las cuales será premium y con comida a bordo. El trayecto dura aproximadamente tres horas y arriba al Aeropuerto de Orlando.

Hoteles y compras

La comitiva del destino de la Florida que visitó la ciudad también estuvo integrada por directivos de ventas de grandes cadenas hoteleras quienes hicieron hincapié en las novedades de sus establecimientos y beneficios para sus huéspedes.

“South Beach Group cuenta con 16 propiedades boutique fabulosas que combinan lo moderno con un toque de historia donde cada una tiene su propia personalidad y amenidades como la hora feliz, servicio de wi fi y toallas en la playa, entre otras”, comentó Jessica Santiago, gerenta del grupo de ventas y eventos especiales de South Beach Hotel Group.

En este marco, se hizo referencia a las nuevas propuestas de alojamiento que se sumaron recientemente a esta zona de Miami como el Oceanside Hotel, Riviera Hotel, Hotel Croydon, Tradewinds Apartment+Hotel, Metropole South Beach y el Lincoln Arms Suites.

Por su parte, Sus Olsen Beltran, presentó las características y atractivos de los hoteles Marseilles Hotel y Dorchester Hotel & Suites of Dorchester, así como también lo hicieron a su turno los representantes de los hoteles Trump International Beach Resort, Moxy South Beach y el Nautilus Soneta Miami Beach.

Al turno de la propuesta de compras, la representante del Dolphin Mall anunció el estreno del nuevo espacio Vivo! inaugurado en junio de este año, que ofrece gastronomía internacional, coctelería, música en vivo, un bar cowboy y un sector para los fanáticos del deporte.

“Aquí la gente encontrará opciones para almorzar, brunchear, cenar, disfrutar de la vida nocturna, asistir a conciertos, y/o relajarse con amigos y familia”, expresó Adriana Valero, gerente de marketing y turismo del Dolphin Mall .

Cabe destacar que el centro comercial outlet más grande del condado de Miami-Dade ubicado se encuentra estratégicamente ubicado a ocho kilómetros del aeropuerto internacional y cuenta con más de 240 tiendas.

Conectividad

El encuentro estuvo acompañado por representantes de la compañía Copa Airlines quienes destacaron que la aerolínea, que cuenta con quince destinos en Estados Unidos, opera desde Córdoba con once vuelos semanales a Panamá y desde allí ofrece conveniente conectividad con Miami. (Son 48 vuelos semanales entre el Aeropuerto Internacional de Tocumén de Panamá y el Aeropuerto Internacional de Miami).

Por su parte, la compañía anunció que en diciembre próximo ofrecerá dos vuelos diarios desde Córdoba a Panamá.

Asimismo, la línea aérea hizo referencia a su operación actual a nivel global y remarcó que hoy cuenta con un total de 81 destinos y transporta 15.1 millones de pasajeros a través de 328 vuelos, mientras que en 2019 registraba 80 destinos, 14.4 millones de pasajeros y 327 vuelos.

Campaña multimedia

Con el visitante como centro, e inspirado en la cultura, el arte, la música y los diversos barrios de Miami y Miami Beach; el Greater Miami Convention & Visitors Bureau presentó sus nuevas campañas de marketing multimedia “Find Your Miami” y “Find Your Wave”.

La estrategia de marca recién lanzada parte de cinco pilares básicos: oasis al aire libre, capital cultural, riqueza patrimonial, salud y bienestar, reuniones y convenciones.

Estos son: “Be Artventerous” (los coloridos barrios, las joyas ocultas y las magníficas puestas de sol en las playas; invita a aventurarse en el destino con una mirada y un disfrute artístico y casi mágico); “Celovebration” (Miami les da la bienvenida a todos y celebra el amor en cada esquina. Sus fuertes lazos con la comunidad LGBTQ+ da lugar a destacadas propuestas, y la fiesta se vive a cada paso en los distintos barrios del Greater Miami y Miami Beach); “Deluxious” (Un concepto que reúne lujo y sabor exquisito. Elegida recientemente Ciudad Gastronómica del Año por la revista Bon Appétit, el Greater Miami & Miami Beach, llama la atención del mundo culinario gracias a su gran número de restaurantes que recibe el reconocimiento de la Guía Michelin); “Fitnescape” (El destino ofrece una propuesta fitness a través de la cual invita a practicar natación, ciclismo, atletismo o cualquier otro deporte sin dejar de relajarse en un entorno natural); “Symposiyum” (Miami se destaca por ser un centro de convenciones y negocios. Sin embargo, invita a quienes se acerquen al destino con este objetivo a hacerlo con un nuevo enfoque: antes de las reuniones pueden tomar una sesión de yoga o salir a correr por el paseo marítimo, y luego terminar la jornada con una destacada experiencia gastronómica «del océano a la mesa» con música y baile al ritmo de algunas de las mejores bandas).