En el marco de continuar la apuesta por su programa de sustentabilidad, Los Cauquenes Resort & Spa, ubicado en la ciudad de Ushuaia, recibió la certificación definitiva de gestión sustentable en el nivel “Plata” del Programa Hoteles más Verdes.

«Es el reflejo del gran trabajo que venimos realizando, gracias al registro de todas nuestras acciones y al compromiso que Los Cauquenes asumió desde sus inicios, en 2005», comentó Natalia Tello, gerente de Operaciones del establecimiento.

“Los Cauquenes y la responsabilidad con el medioambiente siempre han ido de la mano, con plena consciencia de la necesidad de conservar un entorno privilegiado de Ushuaia. En ese sentido, fue el primer establecimiento turístico de la Patagonia en obtener una certificación de sustentabilidad en nivel Plata de Hoteles más Verdes, el programa lanzado en 2012 por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina”, agregó la empresa.

«Fuimos uno de los primeros en apostar al Programa de Hoteles más Verdes, que pertenece a la asociación que reúne los establecimientos más importantes del país. Nos pareció importante ya que es un trabajo pensado a corto, mediano y largo plazos, un camino que se va realizando con gran impacto en las diversas áreas y no podíamos quedar fuera de este aporte al turismo de la región», agregó Tello.

Al asumir los principios de la Carta Mundial del Turismo Sostenible+20, el hotel propone reducir los impactos ambientales sobre su entorno.

Con relación al agua, 100% de los lavamanos tiene ahorradores y el sistema de calefacción se encuentra optimizado por ventanas dobles que reducen la pérdida y la acumulación del calor y la utilización de gas natural.

Por otro lado, en 2019 el complejo se sumó a la red Refill Not Landfill Latin America, creada por Refill Not Landfill, que busca eliminar el consumo de agua en botellas plásticas y su reemplazo por metálicas. En apoyo de este proyecto, creado en 2016 en Camboya, que ya funciona en una decena de países de Asia y América del Norte, los pasajeros que contraten las excursiones Ushuaia by Los Cauquenes recibirán botellas de aluminio. Además, podrán encontrar dispensers de agua gratuita en distintos sectores del hotel.

En materia de reciclaje, hasta 2021 la lista incluye 3.112 kg. de papel, 740 kg. de PET, 36 kg. de vidrio, 247 m3 de cartón, 260 kg. de tapitas y 10 m3 de latas de aluminio; los residuos peligrosos son 251 unidades de tonner, 330,2 kg. de baterías, 945 bombitas de luz y 6.220 kg. de aceite vegetal, en tanto que 2022 concluyó con la inauguración del invernadero.

Cabe destacar que el programa, lanzado en 2012, es fruto del trabajo de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT). A su vez, se encuentra validado por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y reconocido tanto por el Ministerio de Turismo de la Nación como por el Global Sustainable Tourism Council (GSTC), situándose entre los programas de certificación de turismo sustentable más prestigiosos del mundo.