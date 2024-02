LATAM Airlines Group logró resultados positivos en 2023

LATAM Airlines Group dio a conocer sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al año completo del 2023, mostrando un desempeño financiero y operacional sólido durante dicho período con utilidades netas de US$582 millones.

Al cierre del 2023, la compañía registró ingresos por US$11.789 millones, 23,9% más que en 2022, alcanzando un margen operacional ajustado de 11,3%. En el cuarto trimestre de 2023, el grupo obtuvo ingresos por US$3.251 millones, 18,5% más que el mismo período del año anterior, explicado principalmente por el sostenido crecimiento de los ingresos por pasajeros, que aumentaron un 24,3% en relación a los últimos tres meses de 2022.

En cuanto a la estructura de capital, la empresa cerró el año pasado con US$2.815 millones de liquidez, como resultado de la generación de caja por US$498 millones durante los últimos doce meses, lo que permitió alcanzar un ratio de endeudamiento neto de 2,1 veces, el más bajo en su historia.

«Este desempeño es el reflejo de una cultura en donde ponemos al cliente primero, trabajamos en entregar un mejor servicio, mantenemos una estructura de costos competitiva, incorporamos innovación y tecnologías, trabajamos por un negocio sostenible y contribuimos en las sociedades donde operan las empresas del grupo LATAM. Este foco nos permite entregar un mejor producto que se ha traducido en muy buenos resultados financieros», dijo Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group.

“Estas cifras muestran el buen desempeño operacional y su fortaleza financiera actual. El grupo transportó cerca de 74 millones de pasajeros, alcanzando niveles similares a 2019, previo a la pandemia. Y como resultado, se cerró 2023 con US$2.533 millones de EBITDAR ajustado, superando las proyecciones del guidance de 2023 y del plan de negocios actualizado publicado en agosto de 2022”, agregó Ramiro Alfonsín, CFO de LATAM Airlines Group.

En diciembre pasado, el grupo presentó su guidance para el 2024, donde proyectó un crecimiento de sus operaciones de pasajeros entre 12% y 14% (medido en asientos-kilómetros disponibles – ASK), superando los niveles pre pandemia en el primer trimestre de este año. A su vez, la compañía espera un EBITDAR ajustado (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization and rent costs por sus siglas en inglés) entre US$2.600 millones y US$2.900 millones, y un ratio de endeudamiento neto ajustado entre 1,8 y 2,0 veces.

Recuperación operacional

Durante 2023, el grupo transportó cerca de 74 millones de pasajeros, alcanzando niveles similares a 2019, previo a la pandemia. Este resultado se explica por el aumento de pasajeros transportados en los mercados domésticos de las filiales del grupo en Chile, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, y un fuerte incremento del 50,1% en pasajeros internacionales transportados en comparación a 2022.

En el cuarto trimestre de 2023, las operaciones consolidadas del grupo, medidas en asientos-kilómetros disponibles (ASK), aumentaron 14,7% respecto al mismo trimestre de 2022 (lo que representa el 95,5% de recuperación sobre los niveles de 2019). Durante 2023, el grupo aumentó en 20,6% su capacidad en comparación a 2022, en línea con el guidance actualizado de 2023.

Cabe recordar que durante 2023 el grupo recibió treinta aviones, de los cuales cinco fueron de largo alcance (wide-body) y 25 de corto alcance (narrow-body), permitiendo así incrementar su oferta en todos los segmentos. Adicionalmente, el grupo lanzó 21 rutas en total, de las cuales 17 fueron internacionales y cuatro domésticas, incluyendo cuatro rutas operadas por el grupo bajo el contexto del Joint Venture con Delta Air Lines.