Destinos inspirados en los videoclips más famosos del mundo

La plataforma Booking.com seleccionó los escenarios que fueron elegidos por bandas y solistas para darle imagen y color a algunas de sus canciones más emblemáticas

Pensando en los amantes de la música, la plataforma de Booking.com compartió una lista de los destinos donde se rodaron los videoclips de los temas más famosos y premiados en los últimos tiempos con el fin de que la comunidad viajera pueda sumergirse en los escenarios de estas obras maestras.

“Desde hace tiempo que los videoclips acompañan a los lanzamientos musicales lo que permite asomarse a un mundo nuevo creado por cada artista, y que sus canciones nos llevan de viaje a través de una trama como si fuera una película”, comentan desde la compañía.

En este aspecto, desde la empresa revelaron que “el 39% de la comunidad viajera argentina quiere aprovechar las vacaciones para conocer la cultura que disfrutó en un show o en una película, por lo que no hay dudas de que hay personas que se inspiran en sus videoclips favoritos para viajar”.

Entre las ciudades donde se filmaron estas producciones más emblemáticas figuran las siguientes:

Fontainebleau, Francia

El palacio de Fontainebleau está ubicado al sur de París, a tan solo un viaje en tren o una hora de viaje en auto de la capital francesa. Este castillo y el bosque que lo rodea fue el hogar del rey Luis XIII, pero más recientemente fue el escenario del videoclip “Born to die”, de la gran estrella pop, Lana del Rey. La magnífica capilla, la galería y los terrenos de este palacio del siglo XII aparecen en el cortometraje que acompaña al tema que da título al álbum. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el palacio de Fontainebleau es ahora un museo que se puede conocer al visitar la ciudad. Allí se puede descubrir cómo vivían los gobernantes franceses y deleitarse con obras de arte destacadas, ideales para quienes aman la historia y el arte. También se pueden explorar los hermosos bosques que rodean el castillo y escalar las formaciones rocosas, famosas entre quienes practican búlder. La ciudad está repleta de negocios, bares y restaurantes, desde algunos con estrellas Michelin hasta puestos de comida callejera, y los fines de semana cuenta con un mercado muy pintoresco. Un plato que sí o sí hay que probar es el Fontainebleau, un postre francés tradicional elaborado con crema batida y un queso fresco parecido a la cuajada, servido con frutos rojos.

Seúl, Corea del Sur

Los fans del K-Pop que deseen ponerse un traje rosa pastel y recrear la rutina de baile del video que ostenta el récord de haber alcanzado más rápidamente el mayor número de visualizaciones, deben visitar Seúl. La boy band surcoreana BTS y la cantante estadounidense Halsey filmaron en las calles de la capital de Corea del Sur el video de su éxito “Boy with Luv» antes de que se volviera viral. Seúl tiene mucho para ofrecer gracias a su combinación ecléctica de rascacielos modernos, subtes de alta tecnología y cultura pop que contrasta con los templos budistas, palacios y mercados callejeros. Para experimentar más de este género musical, los viajeros pueden participar de una clase de baile k-pop para repasar todos los movimientos o grabar música en un estudio y crear un videoclip de 30 segundos en una experiencia para convertirse en cantante de k-pop. Después de disfrutar de la escena musical, un gran paseo es recorrer el mercado Gwangjang para probar comida callejera con especialidades como bindaetteok (panqueques de poroto mung) o mayak gimbap (rollitos de algas). Los fans de BTS también pueden visitar el Otsu Seiromushi, el restaurante de Jin, uno de los integrantes de la banda, cerca del lago Seokchon.

Budapest, Hungría

Con el perfil urbano nocturno de Budapest como telón de fondo, el videoclip de la canción Firework de Katy Perry cuenta las historias de jóvenes que se sentían solos o excluidos y que ahora rebosan confianza. El elenco del video se eligió a partir de una convocatoria abierta que atrajo a más de 30.000 personas. El castillo de Buda y el Hotel Astoria son los escenarios del video, que también incluye tomas aéreas de la ciudad, en las que aparece el Széchenyi o Puente de las Cadenas. Quienes deseen recrear el escenario nocturno del videoclip, pueden tomar un crucero para recorrer el río Danubio por la noche y admirar lugares de interés iluminados como el castillo de Buda, la iglesia de Matías y la colina Gellért. El video termina con los protagonistas en el patio del castillo de Buda mientras iluminan la noche con fuegos artificiales. Para conocer más sobre la historia del castillo, una opción es hacer un tour guiado por el castillo de Buda, dirigido por un historiador local, para sumergirse en el corazón histórico de Buda. Además, en otros lugares de esta ciudad, formada por Buda al oeste y Pest al este del río Danubio, se puede disfrutar de su arquitectura espectacular, baños termales ricos en minerales y una variedad de bares y restaurantes ubicados en edificios abandonados o en ruinas.

Bedford, Nueva York

La música de Taylor Swift conmueve al mundo con sus letras y melodías, y su reciente video de “All too well” es un cortometraje que tuvo mucho éxito en internet y el año pasado ganó el codiciado premio al video del año. En esta historia, que marca el debut de Swift como directora, dos actores protagonizan una relación emotiva y turbulenta durante un viaje hacia el norte del estado, con escenas al aire libre filmadas en la pintoresca zona de Bedford, en Nueva York. La ciudad, ubicada en el condado de Westchester, tiene colinas verdes redondeadas y casas hermosas, y a poca distancia en auto se encuentra Pound Ridge, donde están el embalse de Cross River y la ruta de senderismo Westchester Wilderness Walk. Si bien muchos neoyorquinos visitan Bedford para escapar del bullicio, quienes quieran lo mejor de ambos mundos en su próximo viaje van a estar contentos porque la ciudad está a solo una hora en auto. Además, los amantes del cine, pueden hacer un tour privado de tv y películas en Nueva York para visitar algunos de los lugares de filmación más icónicos de la ciudad.

Port Kembla, Australia

En 1987, la banda australiana de rock INXS lanzó el video de su éxito “Need you tonight/Mediate” en el cual, el grupo musical se dirige a un alto horno de Port Kembla para filmarse con tarjetones que muestran la letra rimada de la canción. Este suburbio está en la ciudad costera de Wollongong, Australia, y, si bien el alto horno de la planta siderúrgica sigue en pie hoy en día, es un lugar de trabajo en funcionamiento. Por eso, la comunidad viajera puede explorar la zona industrial circundante y las extensiones de arena dorada que se despliegan camino al norte de Sídney. La ciudad es un paraíso para hacer surf y cuenta con playas con calas, acantilados y bahías, además de senderos por selvas tropicales que llevan a miradores impresionantes. Los viajeros van a poder explorar los secretos de The Gong en un tour de búsqueda del tesoro autoguiado por Wollongong, que los va a llevar por lugares imperdibles como el faro de Wollongong Head. Otra opción es alquilar un auto para recorrer la emblemática Grand Pacific Drive, una de las rutas turísticas más famosas de Australia que conecta la ciudad de Sídney en un trayecto repleto de lugares con vistas espectaculares al mar.