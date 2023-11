Copacabana, sede de los «50 Best Restaurants» de Latinoamérica

La prestigiosa ceremonia de entrega de premios se celebró por primera vez en Río de Janeiro

La 11ª edición anual de los premios Latin America’s 50 Best Restaurants 2023 tuvo lugar por primera vez en su historia, en la ciudad de Río de Janeiro, con un evento de gran despliegue y glamour que tuvo lugar en el Copacabana Palace Belmond Hotel y reunió a los grandes referentes de la gastronomía del continente.

En el evento, luego de un exclusivo catering en los salones del reconocido hotel carioca, se anunciaron los cincuenta establecimientos de 23 ciudades de toda la región que integran el listado de este año.

El primero del ranking fue el peruano, Maido, coronado como The Best Restaurant in Latin America durante tres años consecutivos entre 2017 y 2019, quién ahora ocupa nuevamente la posición número uno en la lista como The Best Restaurant in Latin America 2023 y The Best Restaurant in Peru 2023.

El restaurante insignia de Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura fusiona magistralmente las técnicas japonesas con ingredientes peruanos para envolver a los comensales en una experiencia inmersiva a través de los sabores y tradiciones de ambos países. Los menús estacionales e inventivos de estilo Nikkei de Tsumura ofrecen platos como el Nigiri a lo Pobre, el cual consiste en rebanadas finas de carne Angus y huevo de codorniz relleno con ponzu, así como también otros bocados servidos sobre roca de coral o piedras comestibles.

Por su parte, Buenos Aires y Lima consolidaron sus posiciones como destinos gastronómicos de clase mundial, liderando con ocho restaurantes cada uno en la lista. Entre los argentinos, nombrado The Best Restaurant in Argentina 2023, Don Julio se situó en el puesto No.3 de la lista, al tiempo que en la capital argentina sobresalieron nuevas incorporaciones como Alo’s (No.38) y Niño Gordo (No.43); mientras que Crizia, volvió a ingresar en la lista en el puesto No.41. El combo de argentinos galardonados se completó con Mishiguene (Nº32), Julia (nº30) y El preferido de palermo (Nº 17)

A lo largo de la velada también se rindió homenaje a los galardonados con premios especiales, entre los cuales se destinó un emotivo espacio para hacer subir al escenario a la argentina, Dolli Irigoyen, ganadora del Icon Award.

Cabe destacar que el papel de la organización 50 Best en la promoción de restaurantes y el talento culinario continúa apoyando al sector de la hostelería inspirando a los comensales a buscar experiencias gastronómicas emocionantes. La Academia de Latin America’s 50 Best Restaurants está compuesta por más de 300 miembros regionales con derecho a voto, cada uno de los cuales es seleccionado cuidadosamente por su opinión experta sobre el panorama gastronómico latinoamericano.

Finalmente, vale recordar que del puesto 50 al 100 del certamen, que fue publicado hace unas semanas, Córdoba aparece por primera vez en la lista con el puesto Nº 82, con el restaurante, El Papagayo, de Javier Rodriguez.