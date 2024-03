Mercado laboral argentino: una nueva tribu, los “+55”

Los trabajadores de esa franja etaria tienen oportunidades en el sector de las tecnologías de la información (IT), mejoran la productividad y sufren menos accidentes. Desafíos, barreras y prejuicios a los que se enfrentan





¿Cuál es la situación actual de las personas mayores de 55 años y su inserción en el mercado laboral?

Para contextualizar, cabe señalar que la población global está envejeciendo y la proporción de personas mayores está aumentando en casi todos los países del mundo. Se vive más tiempo y por consiguiente se trabaja más tiempo. En algunos casos por elección y en otros por necesidad. La edad de jubilación sigue subiendo y hay una población creciente de trabajadores que enfrenta nuevos desafíos.



Adecco Argentina participó a nivel global de un informe que explora nuevas ideas sobre los desafíos y las barreras laborales que enfrentan estos trabajadores que superan los 55.

Uno de los puntos del estudio local señala que las personas que pertenecen al grupo “mayores de” no cuentan con políticas de inclusión en el 75% de las empresas. Como consecuencia de esta situación se generan ideas erróneas de que las personas más grandes no tienen conocimientos digitales, que no soportarían tener un jefe más joven que ellos, que se resisten a los cambios o que aspiran a sueldos muy altos.

¿Por qué es difícil que una persona de +55 consiga empleo? Ante esta consulta se obtuvieron respuestas tales como: “las empresas consideran que al ser mayores de 55 las personas ya son obsoletas”, “porque las empresas prefieren talentos juniors para ahorrarse costos salariales”, “porque las empresas discriminan, creen que las personas no son capaces de abrirse”, “porque las empresas quieren personas que se adapten a su modelo, no quieren saber si tienen experiencia”, entre otros.



Edadismo y productividad



El edadismo sigue siendo un gran obstáculo para los trabajadores mayores. A partir de esto, surge la pregunta: ¿Los trabajadores mayores son menos productivos?

Las encuestas de percepción social y los estudios de productividad indican que, para la mayoría de las personas, la capacidad física y mental disminuye después de los 30. Sin embargo, el conocimiento y la experiencia -los principales indicadores de rendimiento en el trabajo- suelen seguir aumentando, incluso después de los 80.